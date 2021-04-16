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Новак: дорожная карта РФ и Белоруссии по нефти и нефтепродуктам готова к подписанию

Новак: дорожная карта РФ и Белоруссии по нефти и нефтепродуктам готова к подписанию

16 апреля 2021, 18:00
Рубрика: Контракты
Метки: БЕЛОРУССИЯ, НЕФТЬ
Отрасль: Нефтегазовая промышленность 
Источник: ТАСС

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Дорожная карта по нефти и нефтепродуктам между Россией и Белоруссией готова к подписанию. Об этом заявил в пятницу журналистам вице-премьер Александр Новак по итогам переговоров премьер-министра России Михаила Мишустина с его белорусским коллегой Романом Головченко.

"У нас дорожная карта по электроэнергетике уже подписана, по нефти и нефтепродуктам готова к подписанию. Сейчас продолжается доработка дорожной карты по газовой сфере", - сказал он.

Новак рассказал, что на переговорах обсуждались "вопросы интеграции во всех сферах, в том числе и в сфере энергетики". По его словам, "все эти процессы должны быть синхронизированы, поскольку создание единых рынков подразумевает под собой не отдельно взятую сферу <...>, но и другие вопросы, касающиеся налогового, финансового, банковского законодательства".

"То есть интеграционный процесс идет по всем направлениям, и мы должны быть синхронизированы, потому что создание равных экономических условий подразумевает работу во всех сферах", - сказал Новак.

Развитие торговли

Кроме того, Новак заявил, что Россия и Белоруссия могут в будущем договориться о выстраивании совместных логистических цепочек для развития взаимной торговли. 

По словам Новака, соглашение по перевалке белорусских нефтепродуктов в российских портах работает, при этом объемы перевалки в рамках этих договоренностей "несколько больше, чем планировалось в марте". Вице-премьер добавил, что "в апреле тоже планируются объемы увеличенные".

"Этот механизм работает, он в интересах Белоруссии и России. Сегодня обсуждалась также возможность в будущем и другие продукты обеспечивать и переваливать вместе, транспортировать и использовать совместные логистические цепочки. Это эффективно, и позволяет нам развивать торгово-экономическое сотрудничество нашим компаниям, обеспечивать загрузку", - сказал он.

Новак пояснил, что "речь идет о других продуктах, не в сфере энергетики, а в сфере промышленности и других направлений".

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Источник: ТАСС

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