В рамках КЭФ-21 в компании «Россети Сибирь» рассказали о годовых объемах закупок на деловой встрече «Взаимодействие малого и среднего предпринимательства с крупнейшими заказчиками как мера поддержки бизнеса в «постковидный» период».

На первый план дискуссии Красноярского экономического форума были вынесены вопросы поддержки некрупных региональных поставщиков и возможности расширения сети сбыта товаров и услуг государственным и корпоративным заказчикам. Для малого и среднего предпринимательства (МСП) – это необходимое условие развития. Цель встречи – развитие конкуренции, популяризация и повышение прозрачности системы закупок.

«По итогам года объем закупок «Россети Сибирь» у субъектов малого и среднего предпринимательства за 2020 год составил порядка 7,2 миллиарда рублей. В первом квартале текущего года энергокомпания уже выполнила закупки на сумму 855 миллионов рублей», – отметил директор по закупкам – начальник департамента логистики и материально-технического обеспечения компании «Россети Сибирь» Владимир Ефимов.

В энергокомпании действует совещательный орган по вопросам обеспечения эффективности закупок, проводимых, в том числе, у субъектов МСП. В него входят представители «Опоры России», регионального отделения «Деловая Россия», члены Союза промышленников и предпринимателей Красноярского края, Министерства энергетики и ЖКХ Красноярского края.

В рамках исполнения норм Федерального законодательства, в договорах для субъектов МСП в компании уменьшен срок оплаты: он не может превышать 15 рабочих дней со дня приемки поставленного товара или оказанной услуги. Требование к обеспечению заявки на участие в торгово-закупочных процедурах не превышает 2% от начальной максимальной цены, а величина обеспечения исполнения договора – не более 5%.

«Россети Сибирь» на регулярной основе проводит комплексное мероприятие «День открытых дверей» для поставщиков услуг и оборудования. В рамках мероприятия разъясняются изменения в сфере закупочной деятельности. Кроме того, это дополнительная возможность заявить о себе и своей продукции и услугах, уточнить интересующие моменты о торгово-закупочных процедурах, обозначить интересы участвующих сторон. В 2020 году в условиях пандемии сотрудники компании приобрели опыт проведения такого рода мероприятий в формате online. По мнению организаторов, это позволяет расширить круг участников.