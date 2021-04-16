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"Россети" построят в Калмыкии высокоавтоматизированную подстанцию для присоединения к сети крупнейшей СЭС в России

Россети построят в Калмыкии высокоавтоматизированную подстанцию для присоединения к сети крупнейшей СЭС в России

16 апреля 2021, 15:30
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ ЮГ, КАЛМЫКИЯ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Юг

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«Россети» построят в Калмыкии высокоавтоматизированную подстанцию для присоединения к сети крупнейшей СЭС в России. Мощность нового центра питания 110 кВ составит 126 МВА. 

Энергообъект получит символичное название «Нарн», что в переводе с калмыцкого языка означает «солнце». Он обеспечит передачу энергии от Элистинской солнечной электростанции (СЭС). Завершить строительство подстанции «Нарн» планируется до конца 3 квартала 2021 года, а выполнение всех мероприятий в рамках техприсоединения – в 2022 году.

«Россети Юг» инвестируют в проект 650 млн рублей. Подстанцию «Нарн» оснастят двумя трансформаторами (63 МВА каждый), высоконадёжным коммуникационным оборудованием, релейной защитой на микропроцессорной базе, современной автоматизированной системой управления. 100% оборудования – российского производства.

Также планируется частичная реконструкция подстанции 220 кВ «Элиста-Северная», которая входит в зону ответственности «Россети ФСК ЕЭС». Оба центра питания свяжет новая воздушная линия 110 кВ протяженностью 9 км.

Элистинская СЭС мощностью 115,6 МВт станет крупнейшим объектом солнечной генерации в стране (сейчас лидер – Старомарьевская СЭС в Ставрополье мощностью 100 МВт). Инвесторы – концерн «Фортум» и Российский фонд прямых инвестиций. Проект реализуется в рамках государственной программы поддержки ВИЭ.

Развитие «зелёной» генерации – один из приоритетов Калмыкии. Благодаря этому республика рассчитывает решить проблему дефицита местной энергии и стать первым регионом России, способным на 100% закрыть потребность в электричестве за счёт ВИЭ. В 2020 году уже выполнены крупные проекты – в Целинном районе начали работу два ветропарка (200 МВт, совместное предприятие «Фортум» и РОСНАНО). Для выдачи их мощности компания «Россети Юг» построила две новые подстанции и около 40 км ЛЭП.

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Источник: Россети Юг

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