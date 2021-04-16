Секретариат ОПЕК 26 мая проведет семинар по внедрению инновационных технологий в области цифровизации энергетического сектора, говорится в сообщении организации.

"Секретариат ОПЕК проведет третий семинар по информационным технологиям в энергетике в среду, 26 мая 2021 года, в режиме видеоконференции", - сказано в сообщении.

В ходе семинара эксперты стран - членов ОПЕК и международных организаций и компаний обсудят новые технологии для нефтехимии, инновации и ключевые тенденции в цифровизации энергетического сектора, а также разработки в области блокчейн и коммуникационных технологий.