В рамках проходящей в эти дни на базе Петрозаводского государственного университета 73-й Всероссийской научной конференции обучающихся и молодых ученых Филиал АО «СО ЕЭС» Карельское РДУ представил участникам современные технологии цифровизации отечественного электроэнергетического комплекса и рассказал о внедрении технологий дистанционного управления оборудованием энергообъектов.

Главный диспетчер Карельского РДУ Юрий Старков отметил, что Системный оператор, отвечающий за стабильное и надежное функционирование энергосистемы страны, выступает идеологом, инициатором и координатором развития цифрового дистанционного управления электросетевым оборудованием, устройствами релейной защиты и автоматики объектов электроэнергетики и мощностью электростанций ЕЭС России.

К началу 2021 года реализовано дистанционное управление оборудованием более 40 подстанций 110–500 кВ из диспетчерских центров Системного оператора. В Объединенной энергосистеме Северо-Запада оборудование уже 8 подстанций 110-330 кВ управляется дистанционно, и в текущем году предстоит внедрить его еще на 15 объектах, в том числе на двух в энергосистеме Республики Карелия, рассказал Юрий Старков. Всего же в ЕЭС России в соответствии с согласованными с сетевыми компаниями планами-графиками до 2025 года предполагается организовать автоматизированное дистанционное управление оборудованием свыше 200 подстанций.

По итогам 2020 года также завершены проекты по подключению 17 гидроэлектростанций к системе автоматического доведения плановой мощности и завершены проекты по оснащению системами дистанционного управления 14 электростанций на возобновляемых источниках энергии.

Уже сегодня все новые сетевые объекты 110 кВ и выше строятся с учетом возможности дистанционного управления оборудованием из диспетчерских центров Системного оператора и Центров управления сетями электросетевых компаний, сказал представитель Системного оператора.

Отвечая на вопрос о достигнутых эффектах, он отметил, что повсеместное внедрение технологий дистанционного управления позволит получить целый ряд преимуществ как для энергосистемы в целом, так и для собственников энергообъектов и потребителей. В энергосистеме существенно улучшится качество управления электроэнергетическим режимом, сократится время нахождения оборудования в ремонте и связанные с этим ограничения, а также время восстановления нормальной схемно-режимной ситуации в случае возникновения аварий. Снизятся расходы собственников оборудования на его содержание и ремонт.

В ответ на вопрос о перспективах развития ЕЭС России он рассказал, что в 2020 году Правительство РФ признало технологии дистанционного управления одним из приоритетных направлений цифровизации электроэнергетики. Положение о повсеместном применении дистанционного управления включено в новую Энергетическую стратегию России, которая принята Правительством в июне 2020 г. и предусматривает необходимость перехода на 100-процентное автоматическое дистанционное управление режимами работы сетевых объектов 220 кВ и выше, объектов генерации 25 МВт и выше в ЕЭС России к 2035 году.