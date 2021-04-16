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"Славнефть-ЯНОС" построит комплекс для глубокой переработки нефти

Главгосэкспертиза России рассмотрела проектную документацию и результаты инженерных изысканий на первый этап проектирования Комплекса замедленного коксования ПАО «Славнефть-ЯНОС». По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

«Славнефть-ЯНОС» входит в пятерку крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России и является структурным подразделением компании «Славнефть» — совместного предприятия «Газпром нефти» и «Роснефти». Завод производит высокотехнологичные виды моторных топлив, смазочных материалов и многие другие продукты нефтепереработки. В 2021 году завод освоил выпуск современного бензина с октановым числом 100. Глубина переработки по итогам 2020 года достигла около 67 %.

Проектной документацией, получившей положительное заключение Главгосэкспертизы России, предусмотрен первый этап создания Комплекса замедленного коксования ПАО «Славнефть-ЯНОС», в ходе которого планируется размещение производственной секции, объектов общезаводского хозяйства и межцеховых коммуникаций, а также реконструкция внутриплощадочных железнодорожных путей. Новый комплекс повысит глубину переработки нефти почти до 100% и позволит расширить ассортимент продукции. Проектируемая (номинальная) мощность установки – 9800 тонн в сутки по сырью. Общая мощность составит около 3,4 млн тонн в год.

Комплекс возведут на свободной от застройки территории завода «Славнефть-ЯНОС» в Ярославле. В состав проектируемых объектов установки входят блок продувки и факельных сепараторов, блоки коксования, газораспределения и печей, а также конвейеры, здание для размещения водяной насосной и распределительной трансформаторной подстанции, блок емкостей чистой и отстойной воды с наружным оборудованием, а также и иные объекты и коммуникации.

На площадке завода также построят здание визуального контроля за погрузкой вагонов, переустроят внутриплощадочные железнодорожные пути и проложат инженерные сети, включая участок пожарного водовода.

Генеральная проектная организация – ОАО «ВНИПИнефть» (ОАО «Научно-исследовательский и проектный институт нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности»).

Фото:  ярославскийрегион.рф

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Источник: ФАУ "Главгосэкспертиза России"

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