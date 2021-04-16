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Стартовала подготовка к строительству нового участка Приморского полукольца в Калининградской области

Стартовала подготовка к строительству нового участка Приморского полукольца в Калининградской области

16 апреля 2021, 16:45
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство 
Источник: dorinfo.ru

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В Калининградской области начали подготовку к строительству нового участка Приморского полукольца - дороги от подъезда к Светлогорску до трассы «Переславское - Круглово». Работы выполняют в рамках проекта седьмой и девятой очереди строительства Кольцевого маршрута, продолжения федеральной трассы А-217 «Приморское полукольцо». Об этом сообщает пресс-служба Росавтодора в пятницу, 16 апреля.

В рамках подготовительного этапа до 2023 года на объекте переустроят инженерные коммуникации, расчистят полосы отвода от леса, обследуют и очистят территорию от взрывоопасных предметов, выполнят археологические работы по сохранению объектов культурного наследия. В скором времени планируется заключить контракт на проведение землеустроительных работ.

Проект седьмой и девятой очереди строительства разработали и передали в ФКУ Упрдор «Северо-Запад» в 2020 году. Пока сроки начала основных работ по строительству участка не определены.

Как сообщает ФДА, в перспективе «Приморское полукольцо» позволит связать федеральной дорогой Калининград, курорты Светлогорск, Пионерский, Зеленоградск, международный аэропорт «Храброво» и города Балтийск и Светлый.

Напомним, протяженность дороги, которую построят в рамках седьмой и девятой очереди, составит 35,4 км. В целом формирование Приморского кольца включает 11 очередей. В настоящее время ведутся работы в рамках второй очереди на Северном обходе Калининграда

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Источник: dorinfo.ru

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