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Завершено строительство первого в Индии высоковольтного соединения постоянного тока

Завершено строительство первого в Индии высоковольтного соединения постоянного тока

16 апреля 2021, 17:45
Рубрика: За рубежом
Метки: ИНДИЯ, HVDC
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: АО "СО ЕЭС"

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Компании Siemens Energy и Sumitomo Electric* объявили о завершении строительства первого в Индии HVDC соединения пропускной способностью 2 000 МВт.

В состав HVDC соединения входят две ППС, соединенные кабельной линией (КЛ) постоянного тока с изоляцией из сшитого полиэтилена, к которым подключены воздушные линии электропередачи. Siemens Energy поставила оборудование для двух ППС, а Sumitomo Electric – HVDC кабель. 

Новое соединение позволит организовать обмен электроэнергией между Пугалуром (Pugalur) в штате Тамил Наду (Tamil Nadu), расположенном на юге Индии, и Тричуром (Trichur) в штате Керала (Kerala) на юго-западе Индии, а также поддержит усилия индийского системного оператора Power Grid Corporation по ликвидации дефицита электроэнергии в южном регионе Индии и повышению устойчивости национальной энергосистемы.

Информационный портал Asian Power

* Производитель силовых кабелей.

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Источник: АО "СО ЕЭС"

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