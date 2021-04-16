Специалисты Адыгейского филиала «Россети Кубань» приступили к ремонту оборудования подстанций 110 кВ «Черемушки», «Апшеронская» и 35 кВ «Хамышки». Энергобъекты являются центрами питания для потребителей и социальных объектов города Майкоп, Майкопского района Республики Адыгея, а также Апшеронского городского поселения Краснодарского края с общей численностью населения свыше 180 тыс. человек.

Энергетики выполнят ремонт, а также техническое обслуживание подстанционного оборудования – силовых трансформаторов, трансформаторов тока и напряжения, секций шин, выключателей, разъединителей и других конструктивных элементов. По завершению технических мероприятий специалисты произведут покраску объектов, очистку и благоустройство территории подстанций.

Ранее специалисты выполнили ремонт подстанции 110 кВ «Еленовская» в Красногвардейском районе Адыгеи, которая обеспечивает электричеством свыше трех тысяч человек.

До наступления летних пиковых нагрузок энергетики намерены выполнить ремонт подстанций 110 кВ «Очистные сооружения», 35 кВ «Беляевская» и «Степная», «Заречная» в Белореченском районе, 110 кВ «Ерик», 35 кВ «Заводская» в Апшеронском районе, 35 кВ «Белая», «Новосевастопольская», «Штурбино» в Красногвардейском районе. Также все 59 высоковольтных подстанций территории ответственности пройдут техническое обслуживание.

– Нам важно в максимально сжатые сроки, качественно, с минимизацией ограничения энергоснабжения потребителей выполнить необходимые плановые ремонты, предусмотренные ремонтной программой компании. Важно, что большую часть работ выполним хозрасчетным способом, то есть собственными силами, – сообщил директор Адыгейского филиала «Россети Кубань» Рустам Магдеев.

Адыгейский филиал «Россети Кубань» обеспечивает электроэнергией восемь муниципальных образований Кубани и Адыгеи: Майкопский, Гиагинский, Шовгеновский, Кошехабльский и Красногвардейский районы и город Майкоп, а также Белореченский и Апшеронский районы Краснодарского края с общей численностью населения свыше 520 тыс. человек. В зоне ответственности филиала – 59 подстанций 35-110 кВ и 2097 трансформаторных пункта напряжением 6-10/0,4 кВ. Общая установленная мощность – 971 МВА.