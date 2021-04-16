 
Российский Национальный Комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения

Рубрика "Современные тенденции и вопросы диагностики электрооборудования"

Рубрика Современные тенденции и вопросы диагностики электрооборудования

16 апреля 2021, 17:15
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ, БО-ЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: РНК СИГРЭ

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 2 мин
212

Представляем вашему вниманию очередной выпуск рубрики «Современные тенденции и вопросы диагностики электрооборудования».

Материалы подготовлены специалистами ООО «БО-Энерго». В выпуске представлены обзоры актуальных публикаций, касающихся новых технологий и методов мониторинга и диагностики электрооборудования.

Ознакомиться с выпуском можно по ссылке.

Все выпуски рубрики доступны по ссылке.

Также предлагаем подписаться на дайджест-телеграм-канал «Звезда» научно-внедренческого объединения «БО-ЭНЕРГО».

Содержание выпуска:

  1. Классификация состояния подшипников при помощи линейного дискриминантного анализа тока статора
  2. Использование гистограммы частотных сдвигов для диагностического анализа сигналов
  3. Определение дефектов в силовом трансформаторе по СВЧ-сигнала ЧР при помощи свёрточной нейронной сети
  4. Диагностика ветрогенераторов при помощи машинного обучения по данным вибрации
  5. Сравнение характеристик частичных разрядов при переменном и постоянном напряжении
  6. Способ определения минимального числа и расстановки приборов волнового ОМП для определения мест повреждений в электрических сетях сложной структуры
  7. Диагностика силовых трансформаторов при помощи обработки данных концентраций растворённых газов методом общих векторов
  8. Вибрационная диагностика подшипников качения комбинацией методов машинного обучения
  9. Диагностика состояния насосов по данным вибрации при помощи технологий Интернета вещей
  10. Опыт разработки беспроводной системы сбора вибрационных данных
  11. Способ мониторинга состояния машин при помощи разреженных данных вибрации
  12. IoT-система контроля вибрационных характеристик

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: РНК СИГРЭ

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики РНК СИГРЭ
Женщины в энергетике: Доля женщин в энергетике Казахстана – 25% (исследование Ассоциации 16.04.2021
Женщины в энергетике: Доля женщин в энергетике Казахстана – 25% (исследование Ассоциации "KAZENERGY"...
Приглашаем к работе в новых рабочих группах Исследовательских комитетов СИГРЭ C2, C4 и D2 14.04.2021
Приглашаем к работе в новых рабочих группах Исследовательских комитетов СИГРЭ C2, C4 и D2
Обновление Информационного фонда 14.04.2021
Обновление Информационного фонда "Мировая электроэнергетика" Ассоциации "НП Совет рынка" за март 202...
Водород: обзор мнений и прогнозов. Выпуск №11 13.04.2021
Водород: обзор мнений и прогнозов. Выпуск №11

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
АЛЮР и космос. Прямой эфир RusCable Live
+