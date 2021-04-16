Представляем вашему вниманию очередной выпуск рубрики «Современные тенденции и вопросы диагностики электрооборудования».
Материалы подготовлены специалистами ООО «БО-Энерго». В выпуске представлены обзоры актуальных публикаций, касающихся новых технологий и методов мониторинга и диагностики электрооборудования.
Ознакомиться с выпуском можно по ссылке.
Все выпуски рубрики доступны по ссылке.
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Содержание выпуска:
- Классификация состояния подшипников при помощи линейного дискриминантного анализа тока статора
- Использование гистограммы частотных сдвигов для диагностического анализа сигналов
- Определение дефектов в силовом трансформаторе по СВЧ-сигнала ЧР при помощи свёрточной нейронной сети
- Диагностика ветрогенераторов при помощи машинного обучения по данным вибрации
- Сравнение характеристик частичных разрядов при переменном и постоянном напряжении
- Способ определения минимального числа и расстановки приборов волнового ОМП для определения мест повреждений в электрических сетях сложной структуры
- Диагностика силовых трансформаторов при помощи обработки данных концентраций растворённых газов методом общих векторов
- Вибрационная диагностика подшипников качения комбинацией методов машинного обучения
- Диагностика состояния насосов по данным вибрации при помощи технологий Интернета вещей
- Опыт разработки беспроводной системы сбора вибрационных данных
- Способ мониторинга состояния машин при помощи разреженных данных вибрации
- IoT-система контроля вибрационных характеристик
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Источник: РНК СИГРЭ