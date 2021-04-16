С 1 апреля по итогам опытно-промышленной эксплуатации введен в работу диспетчерский пункт Центра управления сетями (ЦУС) ПО «Сибайские электрические сети» ООО «Башкирэнерго» (дочерняя компания АО «БЭСК», входящего в АФК «Система»).

Этому предшествовала большая подготовительная работа. В частности, в феврале 2021 года была завершена реконструкция диспетчерского пункта ЦУС ПО «СЭС» с переводом персонала Центра управления сетями ПО «СЭС» в современный пункт управления, а уже в марте комиссией с участием представителей Департамента оперативно-технологического управления ООО «Башкирэнерго», ПО «ИТиС» и ПО «СЭС» была проведена проверка готовности приема в ЦУС операционных функций 0,4-10 кВ Сибайского городского РЭС. Это последний район ПО «СЭС», оперативное обслуживание которого было переведено в ЦУС. Таким образом, диспетчерское управление двух городов – Сибай и Баймак, а также трех районов – Баймакского, Зилаирского и Хайбуллинского, теперь осуществляется из единого центра, которым и стал ЦУС ПО «СЭС».

Для того, чтобы ЦУС ПО «СЭС» полностью обеспечивал оперативное управление, были модернизированы рабочие места диспетчеров, смонтированы видеопанели для отображения оперативной информации. Установлено современное цифровое оборудование и устройства, обеспечивающие четкую работу необходимых программных продуктов и устойчивую связь с подчиненным персоналом. Схемы сети и объектов управляемой зоны переведены в цифровой формат.

На сегодня четыре производственных отделения ООО «Башкирэнерго» полностью перешли на двухуровневую модель ОТУ: это Белорецкие (февраль 2019 г.), Нефтекамские (январь 2020 г.), Северо-Восточные (март 2020 г.) и Сибайские (март 2021 г.) электрические сети. Частично переведены на новую модель Белебеевские, Кумертауские, Ишимбайские и Октябрьские электрические сети.

На снимке: ЦУС ПО «Сибайские электрические сети» ООО «Башкирэнерго».