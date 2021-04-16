Исследование KAZENERGY-ЕБРР основано на результатах опроса 36 энергетических компаний, работающих в Казахстане, охватившего более 55000 сотрудников за период с 2016 по 2019 гг.

Данные исследования также свидетельствуют о том, что энергетические компании упускают возможности использовать таланты женщин в своих руководящих командах. Женщины представляют всего 12% высшего руководства и 17% членов правления опрошенных компаний.

В советах директоров трети компаний не было ни одной женщины, а почти половина опрошенных компаний имеет высшее руководство, в составе которого нет ни одной женщины.

Эти цифры возникают в контексте постепенного понижения доли женщин в занятости от неуправленческих должностей (26%), руководящих должностей среднего звена (20%) до уровня высшего руководства (12%) и советов директоров, указывая на то, что лидерский потенциал женщин остается недоиспользованным.

Женщины особенно недопредставлены на руководящих должностях, связанных с техническими и производственными функциями – они представляют всего 10% руководителей среднего звена на производстве в отличие от 43% в административно-управленческих сферах.

Аналогичная тенденция наблюдается и в общем составе рабочей силы. Доля женщин среди всего административно-управленческого персонала (за исключением высшего руководства) составляет 50%, но лишь 19% среди производственного персонала.

Стоит отметить, что по сравнению с мужчинами, женщины, работающие на производстве в энергетическом секторе, с большей вероятностью являются высококвалифицированными специалистами и относятся к категории «специалистов-профессионалов», занимая такие должности, как производственный инженер, инженер нефтегазового дела, инженер-энергетик и т.п. Тем не менее, большинство рабочих мест отрасли отводятся под категорию «других квалифицированных рабочих» (например, операторы производственного оборудования, машинисты, электрики, механики), где доля женщин в занятости заметно ниже: 12% по сравнению с 31% среди «специалистов-профессионалов».

Повышенная представленность женщин на технических должностях, требующих высокого уровня квалификации, отражается в более высоком уровне образования среди женщин по всему составу рабочей силы. В общей сложности 64% женщин, работающих в отрасли, имеют высшее образование, по сравнению с 48% среди мужчин. Хотя эти данные свидетельствуют о том, что энергетический сектор Казахстана является привлекательным вариантом трудоустройства для высококвалифицированных женщин, они также указывают на то, что недостаточную представленность женщин на руководящих должностях нельзя объяснить отсутствием квалифицированных женщин.

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Полный текст исследования: ссылка.