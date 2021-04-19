Волгодонский филиал АЭМ-технологии (входит в машиностроительный дивизион Росатома – «Атомэнергомаш») приступил к отгрузке оборудования реакторной установки. Для энергоблока № 2 строящейся в Республике Бангладеш АЭС «Руппур» отправятся корпус атомного реактора ВВЭР-1200 и первые два парогенератора.

Атомный реактор изготавливали два года, процесс включает в себя 768 операций, включая 143 контрольных точки. Специалисты завода провели весь комплекс контролей, включая гидравлические испытания корпуса со штатной крышкой верхнего блока. В ходе испытаний внутри реактора создали максимальное давление (24,5 МПа), что выше рабочего давления в 1,4 раза.

Завершающий этап изготовления оборудования — контрольная сборка с внутрикорпусными устройствами. В корпус реактора в проектное положение установили шахту, выгородку, блок защитных труб. Специалисты завода совместно с представителями заказчика выполнили необходимые контрольные операции. В результате были проверены все геометрические параметры, соосность элементов и подтверждено качество изготовленного изделия.

Реактор (вес - 320 тонн, длина - 12 метров) и два парогенератора (вес каждого – 340 тонн, длина - 14 метров) привезут на заводской спецпричал и погрузят на баржу. По воде оборудование доставят в Новороссийск, затем изделие отправится по морю в Республику Бангладеш. Морской путь составит порядка 14 тыс. километров.

Генеральный директор АО «АЭМ-технологии» Игорь Котов, комментируя прошедшую отгрузку отметил:

«АЭС «Руппур» – первый ядерный объект для Бангладеш, и мы в процессе работы очень внимательно относились к любым вопросам и обращениям наших бенгальских партнеров. Именно благодаря эффективному взаимодействию с заказчиками сегодня мы, точно соблюдая все контрактные обязательства, отгружаем ключевое оборудование уже для второго блока АЭС. На сегодняшний день это последняя отгрузка такого объема для Бангладеш, но я уверен, что наше плодотворное сотрудничество с представителями республики, делающей первые шаги в атомной энергетике, в той или иной форме будет продолжаться».

Изготовление реакторной установки — уникальная высокотехнологичная компетенция, которой обладают лишь несколько стран в мире. АО «АЭМ-технологии» — единственная в России компания, выпускающая полный комплект ядерной паропроизводящей установки (ЯППУ) АЭС. Производственные мощности Атоммаша позволяют выпускать до четырех комплектов оборудования в год. Напомним, для двух энергоблоков атомной станции в Республике Бангладеш АО «АЭМ-технологии» изготовил свыше 50 видов оборудования: корпуса реакторов, верхний блок, шахту, выгородку, блок защитных труб, комплекты парогенераторов, главные циркуляционные трубопроводы, главные циркуляционные насосы и другое оборудование. В общей сложности будет отгружено свыше 4000 тонн оборудования.

Для справки:

Реактор представляет собой вертикальный цилиндрический корпус с эллиптическим днищем, внутри которого размещается активная зона и внутрикорпусные устройства. Сверху реактор герметично закрыт крышкой с установленными на ней приводами механизмов и органов регулирования и защиты реакторов и патрубками для вывода кабелей датчиков внутриреакторного контроля. Крепление крышки к корпусу осуществляется шпильками. В верхней части корпуса имеются патрубки для подвода и отвода теплоносителя, а также патрубки для аварийного подвода теплоносителя.

АЭС «Руппур» проектируется и строится по российскому проекту. Проектирование и строительство объекта осуществляет Инжиниринговый дивизион Госкорпорации «Росатом». Станция будет состоять из двух энергоблоков с реакторами типа ВВЭР-1200, жизненный цикл которых составляет 60 лет с возможностью продления еще на 20 лет.

АО «АЭМ-технологии», основанное в 2007 году в структуре АО «Атомэнергомаш» — машиностроительного дивизиона государственной корпорации «Росатом», в настоящее время является одной из ведущих российских компаний в области энергетического машиностроения, член «Союза машиностроителей России». В структуре компании инжиниринговый центр, укомплектованный опытными конструкторами и технологами, а также две производственные площадки: Филиал АО «АЭМ-технологии» «Петрозаводскмаш» в Петрозаводске и Филиал АО «АЭМ-технологии» «Атоммаш» в Волгодонске.

АО «Атомэнергомаш» – машиностроительный дивизион Госкорпорации «Росатом», крупнейшая по объемам производства и выручке энергомашиностроительная компания России. Холдинг является комплектным поставщиком оборудования реакторного острова и машинного зала всех строящихся АЭС российского дизайна, изготовителем оборудования для СПГ-проектов, заводов по переработке отходов в энергию, разработчиком и поставщиком комплексных решений для предприятий энергетики, нефтегазового комплекса, судостроения и других отраслей промышленности. Наши технологии и оборудование обеспечивают работу около 15% АЭС в мире и 40% ТЭЦ в Российской Федерации и странах СНГ. Компания объединяет ведущие научно-исследовательские, инжиниринговые и производственные предприятия в России и за рубежом.