Эксперты Главгосэкспертизы России повторно рассмотрели проектную документацию и результаты инженерных изысканий на строительство системы хранения и газификации жидкого кислорода для нужд Магнитогорского металлургического комбината. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Проектными решениями предусмотрено строительство системы хранения и газификации жидкого кислорода кислородной станции № 5 ПАО «ММК» с целью обеспечения бесперебойного снабжения кислородом и поддержания стабильного давления кислорода в кислородно-конвертерном цеху при пиковом потреблении и возможном отказе оборудования на воздухоразделительных установках кислородной станции № 5. Проектируемая система необходима для приема жидкого продукта из воздухоразделительных установок и длительного хранения в изотермическом резервуаре объемом 1000 куб. м с последующей газификацией и выдачей в сеть газообразного кислорода, а также выдачи жидкого кислорода из системы в автоцистерны.

Производственная мощность системы составит 43200000 норм. куб. м газообразного кислорода в год. В ходе реализации проекта будут построены резервуар РВК-1000, электропомещение, сливной колодец, эстакады трубопроводов, кабельная эстакада и внутриплощадочная автомобильная дорога с разворотной площадкой.

Оборудование для газификации жидкого кислорода разместят на открытой бетонной площадке.

Застройщик – ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат». Проектная документация разработана АО «Магнитогорский институт по проектированию металлургических заводов».