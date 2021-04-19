22 апреля 2021 г. на площадке МВК «Новосибирск Экспоцентр» (г. Новосибирск) состоится одно из крупнейших деловых событий в электротехнической отрасли – «Форум электротехники и инженерных систем».

Legrand участвует со своей продукцией на стендах компании ЭТМ, федерального дистрибьютора электротехники, светотехнической продукции, систем безопасности, инженерной сантехники.

На стендах Legrand представит новинки для дома и ремонта: серию электроустановочных изделий INSPIRIA, умный дом Legrand, IoT-устройства Netatmo и удлинители. Для проектных решений АО «Контактор», входящий в группу Legrand, презентует новый автоматический выключатель ВА57-35М - надежное и доступное решение по модернизации действующих электроустановок, а также идеальное решение для расширения областей применения за счет новых версий на постоянный ток.

В рамках Форума запланирована насыщенная деловая программа. Так, Legrand проведет семинар для электромонтажников на тему: «Оборудуем офис по-новому: антимикробные установочные изделия Mosaic, кабельные каналы DLP, напольные коробки, колонны». Спикером выступит Дмитрий Ломакин, технико-коммерческий представитель Legrand.

На круглом столе специалист по работе с проектными организациями Артем Коробейников расскажет о полезных сервисах и инструментах Legrand для проектирования.

Всего в работе форума примут участие около 70 производителей электротехники, систем безопасности и СКС, промышленного оборудования и крепежа.

Ожидается, что форум посетят более 2000 специалистов из Новосибирска, Кемеровской и Томской областей, Алтайского края. Среди них представители электромонтажных организаций, проектных институтов, промышленных предприятий, производителей электрощитового оборудования, а также дистрибьюторы.

Форум пройдет в Новосибирске, в «Новосибирск Экспоцентр», Павильон №Б, с 10:00 до 17:00. Участие в мероприятии бесплатное. Номера стендов Legrand – 59 и 60; АО «Контактор» – 61.