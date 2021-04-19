Круглый стол «Биотопливные котельные для муниципалитетов и бизнеса» прошел 15 апреля в рамках Поволжского энергетического форума. Провели мероприятие Группа компаний «ФИЗИКА ТЕПЛА», участник «ЭнергоИнновации», и Совет по экологическому строительству RuGBC. Ключевая тема встречи – проблемы создания и эксплуатации биотопливных технологий, а также инвестиции в пеллетные (биотопливные) котельные.

Модератором выступил Феликс Борисов, Управляющий партнер Группы компаний «ФИЗИКА ТЕПЛА», член экспертного Совета по экологическому строительству. Он же представил эффективное использование местных источников энергии для теплоснабжения. 1 тонна пеллет – это 5 МВт тепловой энергии – зеленой, возобновляемой, эффективной и высокотехнологичной.

Эксперт отметил, что более сорока лет пеллетные котельные установки успешно эксплуатируются во всем мире. В России первые подобные котлы были запущены более 20 лет назад.

«Пока, сказать, что биотопливные технологии в России популярны нельзя. В числе передовиков Архангельская и Иркутская области. Сегодня в связи с законодательными изменениями многие предприятия хотят идти по биотопливному пути, но есть масса проблем», -отметил Феликс Борисов.

Что сегодня происходит на этом рынке, что видит конечный потребитель? Так, у производителя или дистрибьютера топлива замечается нестабильное качество сырья, несоблюдение обязательств по срокам поставок и контактной стоимости, приводит в качестве примера эксперт.

Производитель котельного оборудования допускает в своей работе «сырые технологии», отсутствие испытательных стендов, и как следствие, отрабатывает технологии за счет заказчика. К другим минусам данной цепочки можно отнести низкую культуру гарантийно-сервисной поддержки, отсутствие контроля требований по вводу оборудования в эксплуатацию, отсутствие требований или контроля их соблюдения по компетенциям продавцов оборудования.

Монтажные организации пока не обучены работе с твердотопливным оборудованием, не знают специфику работы твердотопливного котла и его тепломеханику. Кроме того, не обладают компетенциями по тому, как привязать технологи к инженерным потребностям заказчика.

«В итоге потребитель не до конца понимает, что приобретает сложный технологический продукт, требующий, как любой другой агреагат особого к себе отношения и специальных условий эксплуатации. Другой минус – завышенные ожидания заказчика, вкупе с завышенными обещаниями некомпетентных продавцов и, как следствие, разночтения плановых/обещанных эффектов по отношению к факту», - прокомментировал модератор встречи.

Все эти и другие недочеты необходимо устранять, отметили участники конференции. Тем более, что есть, на кого равняться. Председатель совета по Экологическому строительству в России RuGBC Гай Имз представил международный опыт в сфере биотехнологий. Он отметил, сегодня индустрия биотопливных технологий растет стремительными темпами, это очень перспективное направление.

О конкретных технологиях производства пеллетных котлов рассказал генеральный директор ООО «Светлобор» (г. Нижний Новгород) Олег Шаров.

«Наша разработка – это полностью автоматизированные котлы на биомассе (пеллеты/щепа) с КПД 94%, диспетчеризацией и автономной работой не менее 10-ти дней», — прокомментировал спикер.

Антон Иванов из «Инко-Энерго» (г. Рязань) представил особенности реализации подобных комплексных инвестиционных проектов в рамках энергосервисного контракта.

«Энергосервис как для муниципалитетов, так и для крупного бизнеса является хорошим инструментом приобретения «зеленого» тепла в данном случае. Нужно уходить от смога и угля в сторону чистой и «зеленой» энергетики», - рассказал участник круглого стола.

Добавим, Поволжский энергетический форум прошел при поддержке и участии Министерства энергетики и ЖКХ Самарской области. В рамках мероприятий прошли экспертные дискуссии, презентации выполненных на территории Самарской области проектов, изучение лучших российских практик, разработка дорожной карты по реализации программ и инициатив на следующий отчетный период.