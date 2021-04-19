Промзону на севере Москвы застроят жильем

На севере Москвы на месте снесенных складов и объектов производственного назначения появится масштабный жилой квартал. Об этом «Стройгазете» сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста, уточнив, что комплексной застройкой территории займется ГК ПИК.

Территория будущей застройки ограничена Коровинским шоссе, ул. Базовская, проездом внутреннего пользования, проездом 4389, ул. Зеленоградская, ул. Маршала Федоренко, ул. Бусиновская Горка и ул. Ижорская.

На участке площадью 100 га планируется возвести жилые дома общей площадью 658,6 тыс. кв. метров, а также четыре детских сада и две школы. Площадь коммерческих и соцобъектов составит 902,2 тыс. кв. метров.

Нежилая застройка займет 902 250 кв. метров, из них на долю социальных объектов приходится 58 220 кв. метров. Многоуровневый паркинг рассчитан на 4010 машиномест.