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Реконструкция аэропорта Мурманск вошла в план мероприятий по развитию Арктики

Реконструкция аэропорта Мурманск вошла в план мероприятий по развитию Арктики

19 апреля 2021, 17:12
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 
Источник: ТАСС

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Реконструкция аэропорта Мурманск вошла в план мероприятий по развитию Арктики, который утвердил кабмин РФ и подписал премьер Михаил Мишустин. Об этом сообщается в понедельник на сайте правительства России.

"В документе также представлены перспективные проекты в региональном разрезе. В их числе - реконструкция аэропорта Мурманска, строительство автодороги Нарьян-Мар - Усинск, расширение морских портов Певек и Сабетта, мастер-планы по развитию туристической отрасли в Якутии и Карелии. Кроме того, согласно плану, стратегию развития туризма в России к концу 2021 года дополнят разделом, посвященным отдыху в Заполярье", - говорится в сообщении.

Всего план содержит 268 мероприятий. Основная часть будет выполнена в 2021-2022 годах. Отдельные, например, связанные с обновлением ледокольного флота и развитием научно-исследовательской базы, рассчитаны на более отдаленную перспективу.

План мероприятий принят в продолжение стратегии развития Арктической зоны до 2035 года, а также основ государственной политики в Арктике, утвержденных президентом РФ Владимиром Путиным в 2020 году. Реализация этих документов позволит повысить качество жизни северян, увеличит вклад Арктической зоны в российскую экономику и обеспечит устойчивое развитие региона.

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Источник: ТАСС

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