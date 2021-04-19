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Скоростную трассу Москва - Казань должны ввести в строй в начале 2024 года

Скоростную трассу Москва - Казань должны ввести в строй в начале 2024 года

19 апреля 2021, 14:45
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство 
Источник: ТАСС

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Правительство РФ направит в этом году 40 млрд рублей на строительство скоростной трассы Москва - Казань, которая должна быть введена в строй в первом квартале 2024 года. Об этом в понедельник сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

По его словам, кабмин направит на развитие сети автодорог в текущем году 93 млрд рублей, из которых 45 млрд пойдут на модернизацию федеральных трасс, еще почти 8 млрд рублей - на модернизацию дорог в пяти регионах страны.

"Кроме того, 40 млрд рублей будет направлено на строительство скоростной дороги Москва - Нижний Новгород - Казань, она станет частью международного коридора Европа - Западный Китай. И наша задача - уже в первом квартале 2024 года начать использование этой дороги", - сказал Мишустин.

Премьер подчеркнул, что "такие решения значительно увеличат темпы дорожного строительства". Он указал на важность выполнения запланированных работ с максимальной эффективностью.

Ранее Мишустин ставил задачу построить трассу Москва - Казань в 2024 году вместо прежде запланированного 2027 года. Общий объем финансирования проекта превышает 650 млрд рублей.

Международный транспортный маршрут Европа - Западный Китай по территории России пройдет от Санкт-Петербурга через Москву, Нижний Новгород, Казань и Оренбург до Сагарчина на границе с Казахстаном. Его общая протяженность составляет около 2,3 тыс. км. В маршрут включены в том числе трасса М-11 Москва - Санкт-Петербург, строящаяся Центральная кольцевая автодорога и новая автотрасса Москва - Казань. Строительство дорожной инфраструктуры для развития коридора Европа - Западный Китай включено в Комплексный план модернизации и расширения магистральной транспортной инфраструктуры на период до 2024 года.

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Источник: ТАСС

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