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В Каменском районе Тульской области реконструируют мост через Красивую Мечу

В Каменском районе Тульской области реконструируют мост через Красивую Мечу

19 апреля 2021, 14:00
Рубрика: Контракты
Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство 
Источник: РосТендер

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В деревне Яблонево Каменского района Тульской области вскоре начнут реконструкцию мостового перехода через реку Красивая Меча, сообщает RosTender.info.

Госучреждение «Тулаупрадор» в настоящее время проводит тендер по выбору подрядчика для обновления моста. Стоимость работ оценивается в 660 млн рублей, средства поступят из бюджета Тульской области. Заявки на участие в тендере принимают до 12 мая, после этого конкурсная комиссия выберет победителя.

Мостовой переход находится на реке Красивая Меча на 77-78 километре автомобильной дороги Чернь-Медведки. Как ожидается, работы здесь начнутся 1 июля 2021 года. Завершить их планируют через 2 года – к сентябрю 2023 года.

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Источник: РосТендер

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