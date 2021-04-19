На снимке: подъем опоры на строительстве отпайки от ВЛ 35 кВ «Баймак – Бакр-Тау».

ООО «Башкирэнерго» (дочерняя компания АО «БЭСК», входящего в АФК «Система») в юго-восточном регионе Башкирии ведет строительство отпайки от ВЛ 35 кВ «Баймак – Бакр-Тау» протяженностью 7,5 км. Воздушная линия электропередачи будет пролегать по территории Баймакского района между населенными пунктами Ишмурзино и Богачево.

Работы начались в декабре 2020 года и в апреле с наступлением плюсовых температур заметно активизировались. В частности, в эти дни ведется установка опор. Всего предстоит смонтировать 7 металлических опор и 53 железобетонные, подвесить сталеалюминиевый провод.

Отпайка от ВЛ 35 кВ «Баймак – Бакр-Тау» предназначена для электроснабжения АО «Хайбуллинская горная компания» (АО «ХГК»). Это одно из градообразующих предприятий Хайбуллинского и Баймакского районов, занимается оно добычей драгоценных и редких металлов, в первую очередь - золота. В связи с расширением горно-добычных работ потребовались дополнительные 4 МВт электрической мощности. Благодаря этим мегаваттам будет разрабатываться золоторудное месторождение «Туба-Каин». Предполагается использовать наиболее экологически приемлемый способ подземного выщелачивания. Будут созданы новые рабочие места, что свидетельствует о социальной значимости проекта.

Главный инженер АО «ХГК» Курбан Халиков высоко оценил роль ООО «Башкирэнерго»:

- Сотрудничеством с ООО «Башкирэнерго» я доволен. Компания во взаимодействии с подрядчиками сумела обеспечить высокую культуру производства, ЛЭП строится быстро и качественно.

Сегодня электроснабжение АО «ХГК» обеспечивается по ВЛ 6 кВ фидер 2 ПС 35 кВ «Бакр-Тау». С окончанием строительства линия электропередачи 6 кВ останется в качестве резервирующей ВЛ, а основное питание будет осуществляться по вновь построенной ВЛ 35 кВ от ПС 110 кВ «Баймак». Завершение строительства намечено на конец июня – начало июля 2021 г.