«Россети Северный Кавказ» за первый квартал текущего года подключили к централизованным электрическим сетям компании в регионах Северо-Кавказского федерального округа почти 5 тысяч объектов.

Новым потребителям суммарно выдано 133 МВт. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество исполненных договоров возросло на 7 %. Присоединенная мощность увеличена на 53 %.



На Ставрополье специалисты осуществили 514 технологических присоединений более чем на 69 МВт. Энергетики Дагестана выполнили обязательства по 1 972 заявкам на 22,3 МВт. В Чеченской Республике к сетям региональной компании подключили 1 421 объект на 15,2 МВт. В Республике Ингушетия 107 новым потребителям выдано 10,2 МВт. Специалисты в Северной Осетии выдали 7,7 МВт мощности 270 заявителям. В Кабардино-Балкарии исполнено 348 договоров технологического присоединения на 5,7 МВт. В Карачаево-Черкесии 261 новый объект обеспечен 2,8 МВт мощности.



В числе крупнейших реализованных проектов в 1 квартале 2021 года – присоединение к электросетям Кармалиновской ветряной электростанции в Новоалександровском городском округе Ставропольского края. В рамках технологического присоединения объекта «зеленой энергетики» специалисты компании построили воздушную линию 110 кВ от существующей линии электропередачи до установленного на территории заявителя распределительного устройства. Общая протяженность нового энергообъекта составила порядка трех километров. А в числе социально значимых учреждений, которым энергокомпания оперативно «зажгла свет» в январе-марте текущего года, – пять фельдшерско-акушерских пунктов и детский сад в Карачаево-Черкесии, спортивно-оздоровительный корпус и ветеринарная лечебница на Ставрополье.