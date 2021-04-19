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Правительство утвердило директивы по цифровой трансформации госкомпаний

Правительство утвердило директивы по цифровой трансформации госкомпаний

19 апреля 2021, 13:45
Рубрика: Законотворчество
Метки: МИНЦИФРЫ, ЦИФРОВИЗАЦИЯ
Источник: Минцифры России

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Директивы, разработанные Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, утверждены Правительством. Директивы направлены на повышение эффективности государственных компаний за счет внедрения российских цифровых решений и стимулирование импортозамещения. 

Представителям Российской Федерации в советах директоров необходимо в десятидневный срок инициировать проведение заседаний советов директоров для обсуждения разработки или актуализации стратегий цифровой трансформации до 2024 года. Стратегии должны быть приведены в соответствие с  методическими рекомендациями, подготовленными Минцифры и ранее одобренными на Президиуме Правительственной комиссии по цифровому развитию под председательством вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

Методические рекомендации помогают оценить текущий уровень цифровизации, задать целевое видение и ключевые показатели эффективности, предусмотреть кадровые ресурсы, создать систему управления цифровой трансформацией и модели финансирования стратегий, а также сформировать дорожные карты. Ранее они прошли апробацию в крупных российских компаниях – АО «Почта России», ОАО «РЖД», ПАО «Аэрофлот», АК «Алроса»,  ПАО «Газпром нефть».

Стратегии цифровой трансформации госкомпаний должны быть разработаны до 1 сентября 2021 года, а затем согласованы с отраслевыми министерствами и Минцифры России. В аналогичный срок необходимо назначить руководителей, ответственных за цифровую трансформацию. Стратегические документы должны учитывать требование директив об увеличении доли закупок российских цифровых решений: к 2024 году этот показатель должен составить не менее 70% от общей суммы расходов на ПО.​​

На первом этапе утверждённые Правительством директивы будут распространяться на государственные компании из утвержденного Правительством перечня.

​«Среди госкомпаний есть как абсолютные лидеры по цифровой трансформации, так и те, кто пока не выделяет это направление в качестве приоритетного. Задача директив — масштабировать и структурировать деятельность по цифровизации и импортозамещению, не только контролируя компании, но и помогая им методическими рекомендациям, экспертизой и финансовыми инструментами. Планируется, что до 2024 года к исполнению директив присоединятся все компании, доля участия государства в которых составляет 50%», — отметил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

​«Директивы и методрекомендации — инструменты, которые помогут скоординировать работу по цифровой трансформации госкомпаний и компаний с государственным участием. Также в проекте “Цифровые технологии” предусмотрены финансовые меры поддержки внедрения российских решений в рамках реализации цифровых стратегий, позволяющие до 2024 года поддержать проекты на общую сумму более 100 млрд рублей: льготное кредитование со ставкой от 1% до 5% и лизинг», — рассказал замглавы Минцифры Максим Паршин.

​«Почта одной из первых приняла участие в проекте Минцифры по апробации рекомендаций по цифровой трансформации. Рекомендации учитывают реалии бизнеса, помогают правильно выбрать приоритеты, сформировать проектные портфели, перейти на гибкое управление и продуктовый подход во всех бизнес-блоках. Благодаря директивам госкомпании смогут сообща идти по пути изменений, обмениваться практиками, обсуждать, калибровать цели», — отметил генеральный директор «Почты России» Максим Акимов.

​«Выпуск директив — еще один этап в последовательной реализации стратегии правительства по увеличению спроса на отечественную продукцию. Это очень важная мера поддержки ИТ-отрасли для формирования спроса на российские цифровые продукты. Центр компетенций по импортозамещению обеспечит анализ подготовленных стратегий на предмет соответствия методическим рекомендациям и необходимой доле использования отечественных решений», — рассказал директор Центра компетенций по импортозамещения в сфере ИКТ Илья Массух.

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Источник: Минцифры России

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