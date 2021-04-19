Монтаж 183 комплектов птицезащитных устройств (ПЗУ) проведут в 2021 году сотрудники Лабинских электрических сетей – филиала компании «Россети Кубань». Работы пройдут на трех воздушных линиях 110-35кВ «Лабинск-2-Лабинск-1», «Лабинск-1-Ходзь» и «Подгорная Синюха – Харьковская» в Лабинском, Курганинском и Мостовском районах Краснодарского края.

Значительная часть аварий в электросетях связана с жизнедеятельностью птиц, которые выбирают опоры линий электропередачи для отдыха и гнездования. Оснащение воздушных ЛЭП специальными защитными устройствами (ПЗУ) необходимо для предотвращения гибели птиц от воздействия электрической дуги и тока, а также уменьшения рисков нештатных ситуаций.

На сегодняшний день завершены работы по монтажу птицезащитных устройств на воздушной линии 110 кВ «Лабинск-2-Лабинск-1», на которой установили 78 специальных приборов.

Установленное энергетиками оборудование соответствуют ГОСТ и стандартам Группы компаний «Россети». Специальные устройства, предназначенные для защиты пернатых от поражения электрическим током, монтируются на траверсе высоковольтной линии над изолятором. Конструкция ПЗУ имеет вид «веера», лучи которого выполнены с закруглениями на концах.

Наряду с важной экологической функцией устройства повышают надежность электроснабжения потребителей. Птицы, используя в своей жизнедеятельности воздушные линии электропередачи, могут быть причиной повреждения и отключения ЛЭП, что приводит к перебоям в электроснабжении потребителей.

На территории Краснодарского края птицезащитными устройствами в первую очередь оборудуются участки ЛЭП, которые проходят по ключевым орнитологическим территориям и их буферным зонам.