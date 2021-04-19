"Россети Тюмень" вложат 190 млн рублей в защиту ЛЭП от гроз

Энергетики Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов развернули масштабную кампанию по защите воздушных линий электропередачи от молний. Специальные мероприятия обезопасят ЛЭП от воздействия гроз. На эти цели предприятие направит порядка 190 миллионов рублей.

Сезон гроз, который обычно длится с мая по август, является серьезным испытанием для электротехнических сетей. Наиболее уязвимыми являются высоковольтные линии электропередачи. По статистике более 70 % всех нарушений электроснабжения в ЯНАО и Югре в весенне-летний период связаны с прохождением грозового периода. Это обусловлено геологическими особенностями автономных округов: грунты здесь имеют высокое удельное сопротивление, из-за чего разряд природного электричества не «растекается» в земле при помощи устройств молниезащиты.

Для защиты воздушных линий электропередачи от воздействия молний энергетики установят порядка 670 ограничителей перенапряжения, которые позволяют рассеивать энергию молнии в виде тепла, тем самым защищая воздушные линии от пагубных природных воздействий. Специалисты компании заменят 108 км грозотроса и выполнят ремонт более 1 600 заземляющих устройств, что снизит деструкционный эффект от воздействия грозовых ударов на изоляцию ЛЭП.

Компания «Россети Тюмень» принимает повышенные меры для защиты своих объектов от гроз, потому что молния, попавшая в провод или опору линии электропередачи, может вывести из строя большое количество близлежащего энергооборудования. Дополнительные средства защиты значительно снижают риск нарушения электроснабжения потребителей. Этим обусловлены значительные затраты, которые ежегодно направляют энергетики на повышение грозоупорности электросетевых объектов.