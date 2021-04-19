Компания "Россети" планирует увеличить количество зарядных станций для электромобилей до 1,34 тыс. к 2025 году. Об говорится в сообщении компании по итогам подписания соглашения между "Россетями", Volkswagen Group Rus и Porsche Russland.

"Россети" уже управляют 263 станциями, к 2025 году их количество вырастет до 1 341. Будут охвачены 30 крупнейших городов и автомагистралей - на электромобиле можно будет доехать от Мурманска до Сочи и от Красноярска до Калининграда", - отметили в компании.

В свою очередь, Volkswagen Group Rus намерена оснастить официальные дилерские центры зарядками для электрокаров.