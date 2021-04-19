 
Инвестиции (проекты)

"Россети" увеличат число зарядных станций для электромобилей до 1,3 тыс. к 2025 году

Россети увеличат число зарядных станций для электромобилей до 1,3 тыс. к 2025 году

19 апреля 2021, 14:30
Рубрика: Инвестиции
Метки: ЭЗС, ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТ, РОССЕТИ
Отрасль: Электроэнергетика Транспорт 
Источник: ТАСС

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 1 мин
346

Компания "Россети" планирует увеличить количество зарядных станций для электромобилей до 1,34 тыс. к 2025 году. Об говорится в сообщении компании по итогам подписания соглашения между "Россетями", Volkswagen Group Rus и Porsche Russland.

"Россети" уже управляют 263 станциями, к 2025 году их количество вырастет до 1 341. Будут охвачены 30 крупнейших городов и автомагистралей - на электромобиле можно будет доехать от Мурманска до Сочи и от Красноярска до Калининграда", - отметили в компании.

В свою очередь, Volkswagen Group Rus намерена оснастить официальные дилерские центры зарядками для электрокаров.

"Создание зарядной инфраструктуры и сопутствующих клиентских сервисов - важное направление в работе "Россетей". С одной стороны, это позволит диверсифицировать бизнес, выйти на новый рынок и обеспечить рост нетарифной выручки. С другой - за счет масштаба деятельности компании будут обеспечены условия для формирования в России сети зарядных станций для безбарьерного использования электромобилей", - отметил замглавы "Россетей" по цифровой трансформации Константин Михайлик.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: ТАСС

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Инвестиции
Реконструкция аэропорта Мурманск вошла в план мероприятий по развитию Арктики 19.04.2021
Реконструкция аэропорта Мурманск вошла в план мероприятий по развитию Арктики
Промзону на севере Москвы застроят жильем 19.04.2021
Промзону на севере Москвы застроят жильем
Для 19.04.2021
Для "Магнитки" построят систему хранения и газификации жидкого кислорода
Скоростную трассу Москва - Казань должны ввести в строй в начале 2024 года 19.04.2021
Скоростную трассу Москва - Казань должны ввести в строй в начале 2024 года
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
АЛЮР и космос. Прямой эфир RusCable Live
+