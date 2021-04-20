Выработка электроэнергии ГЭС Группы РусГидро с учетом Богучанской ГЭС по итогам первого квартала 2021 года составила 25,04 млрд кВт·ч, что на 3,4% выше среднемноголетних значений. Богучанская ГЭС установила рекорд выработки электроэнергии в первом квартале – 5,09 млрд кВт·ч. Общая выработка электроэнергии Группы составила 28,50 млрд кВт·ч.

Тепловые станции Группы на Дальнем Востоке произвели 8,44 млрд кВт·ч электроэнергии, что на 6% выше показателей прошлого года на фоне роста энергопотребления в регионе на 6,1%. Выработка ветровых, солнечных и геотермальных электростанций РусГидро - 110 млн кВт·ч.

Отпуск тепла электростанциями и котельными Группы РусГидро в ДФО составил 12,98 млн Гкал, или +7,1%.

Общий полезный отпуск энергосбытовых компаний, входящих в субгруппу ЭСК РусГидро и расположенных в изолированных энергосистемах Дальневосточного федерального округа, в первом квартале 2021 года увеличился на 4,2% до 15,04 млрд кВт·ч.

В первом квартале 2021 года Группа РусГидро продемонстрировала стабильные показатели выработки на уровне среднемноголетних значений. Производственные результаты Группы обусловлены эффективным планированием водно-энергетических режимов ГЭС в условиях, когда водность в водохранилищах ГЭС Волжско-Камского каскада была на уровне среднемноголетних значений, в водохранилищах Сибири и Дальнего Востока - выше среднемноголетних значений, спросом на электроэнергию Группы РусГидро, в том числе связанным с ростом энерго- и теплопотребления в Дальневосточном федеральном округе по отношению к 2020 году. При этом, в 2020 году приток воды в основные водохранилища ГЭС Волжско-Камского каскада был в 1,5-6,4 раза выше среднемноголетних значений.

По данным Гидрометцентра России, во 2 квартале 2021 года ГЭС приток воды в большинство водохранилищ Сибири, в Чиркейское водохранилище, на Волжско-Камском каскаде ожидается близким к норме. На Дальнем Востоке приточность воды в Зейское водохранилище ожидается близкой к норме, в Колымское – ниже нее.

Развернутая информация по операционным результатам РусГидро за первый квартал 2021 года доступна по ссылке: http://www.rushydro.ru/investors/ir_news/113220.html