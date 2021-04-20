 
Модернизация

"Газпром энергохолдинг" ввел в эксплуатацию Свободненскую ТЭС

Газпром энергохолдинг ввел в эксплуатацию Свободненскую ТЭС

20 апреля 2021, 17:12
Рубрика: Модернизация
Метки: ГАЗПРОМ
Отрасль: Нефтегазовая промышленность Электроэнергетика 
Источник: ТАСС

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ < минуты
337

"Газпром энергохолдинг" ввел в эксплуатацию Свободненскую теплоэлектростанцию (ТЭС), основной задачей которой является энергоснабжение Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ), передает корреспондент ТАСС с церемонии запуска.

Строительство ТЭС велось с 2019 года. Установленная электрическая мощность станции составляет 160 МВт, тепловой - 249 Гкал ч.

По данным компании, Свободненская ТЭС обеспечит дополнительные условия для развития промышленного потенциала региона, в первую очередь электростанция будет снабжать паром Амурский ГПЗ. Кроме того, она выступит в качестве автономного, резервного источника электроснабжения ГПЗ, который станет крупнейшим в России и вторым по мощности в мире предприятием по переработке природного газа.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: ТАСС

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Модернизация
21.04.2021
"Россети ФСК ЕЭС" направит 1 млрд рублей на реконструкцию самой мощной в Сибири подстанции
21.04.2021
"Россети ФСК ЕЭС" модернизирует в Югре центр питания компрессорной станции газопровода "Уренгой — Су...
Выработка ГЭС РусГидро в первом квартале превысила многолетнюю на 3,4% 20.04.2021
Выработка ГЭС РусГидро в первом квартале превысила многолетнюю на 3,4%
В Верхоянский район Якутии доставляют оборудование и материалы для строительства новых энергокомплек... 20.04.2021
В Верхоянский район Якутии доставляют оборудование и материалы для строительства новых энергокомплек...
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
АЛЮР и космос. Прямой эфир RusCable Live
+