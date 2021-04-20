"Газпром энергохолдинг" ввел в эксплуатацию Свободненскую ТЭС

"Газпром энергохолдинг" ввел в эксплуатацию Свободненскую теплоэлектростанцию (ТЭС), основной задачей которой является энергоснабжение Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ), передает корреспондент ТАСС с церемонии запуска.

Строительство ТЭС велось с 2019 года. Установленная электрическая мощность станции составляет 160 МВт, тепловой - 249 Гкал ч.

По данным компании, Свободненская ТЭС обеспечит дополнительные условия для развития промышленного потенциала региона, в первую очередь электростанция будет снабжать паром Амурский ГПЗ. Кроме того, она выступит в качестве автономного, резервного источника электроснабжения ГПЗ, который станет крупнейшим в России и вторым по мощности в мире предприятием по переработке природного газа.