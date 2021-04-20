«Томская инвестиционная компания» (ООО «ТИК») займется освоением Голевского месторождения сынныритов, запасы первой очереди которого составляют 175 млн тонн, и создаст современное горнодобывающее предприятие в рамках соглашения об инвестиционной деятельности на ТОР «Забайкалье» с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики. Проект стоимостью более 9 млрд рублей и рассчитанный на создание около 500 рабочих мест, предусматривает организацию добычных работ открытым способом, многоуровневое дробление сырья, механическую активацию для получения бесхлорных калийных удобрений нового поколения.

Инвестор планирует создать полноценное горно-техническое предприятие за счет комплексного освоения Голевского месторождения сынныритов на севере региона в Каларском районе, которое предполагает проведение геологоразведочных работ для уточнения и постановки запасов на баланс, возведение инфраструктурных объектов - автомобильной дороги и мостов, линии электропередач, железнодорожного тупика и переезда, а также строительство станций проживания персонала и складов, обустройство карьера, возведение и оснащение дробильно-сортировочного комплекса по переработке сынныритов (фабрики переработки).



Проектом предусмотрено производство до 1 млн тонн минеральных (бесхлорных-калийных) удобрений в год. Основным направлением в части реализации калийных удобрений будут являться прямые продажи агропромышленным холдингам, трейдерам минеральных удобрений, а также посредникам для последующей переупаковки и перепродажи. Важной задачей инвестор считает наработку стабильного пула покупателей с целью формирования сбытовой базы и стабильного обеспечения производства заказами.



В производстве удобрений из сыннырита компания планирует использовать инновационный метод механоактивации - экологически чистый способ производства удобрения, включающий дробление природного материала и его измельчение. Аналогов получаемому удобрению из сыннырита в мире еще нет.

«Для сравнения: стандартные калийные удобрения (хлористый калий, сульфат калия) получаются методом химического обогащения с использованием серной и соляной кислот, который сопровождается вредными выбросами в атмосферу и, как следствие, - загрязнением окружающей среды. Наш метод способствует снижению уровня загрязнения воздуха и сохранению экологической безопасности, а это значит, что полученные бесхлорные калийные удобрения не окажут негативного влияния на урожай, химический состав растений и их качество, а также на агрохимические свойства почвы. Льготное налогообложение, административные и инфраструктурные преференции позволят нам добиться наилучших финансово-экономических результатов и увеличить инвестиционную привлекательность проекта», - отметил генеральный директор ООО «ТИК» Сергей Липский.

В качестве предпосылок развития производства резидент ТОР «Забайкалье» отмечает активный спрос на продукцию горно-химической промышленности, в частности – бесхлорные калийные удобрения, что вызвано социально-экономическим развитием Забайкальского края, политикой импортозамещения и ростом общемирового потребления сельскохозяйственной продукции. Стоит также отметить, что в связи с деградацией плодородных земель и наступлением опустынивания Восточная Сибирь и Забайкалье остро нуждаются в бесхлорных калийных удобрениях. Однако, большую часть производимых в России калийных удобрений составляет хлористый калий — порядка 98%. В этой связи «Томская инвестиционная компания» совместно с Всероссийским научно-исследовательским институтом агрохимии им. Д.Н. Прянишникова проводит совместную работу по исследованию агрохимиката из сыннырита, а именно работы по агроэкологическойоценке различных препаративных форм удобрения, изменение агрохимических свойств почв, эффективность агрохимиката в технологиях различных культур и в разных почвенно-климатических условиях.



Также, ООО «ТИК» более трех лет ведёт совместную работу с Всероссийским научно-исследовательском институтом минерального сырья им. Н.М. Федоровского по вопросам технологии комплексной переработки сыннырита.



ООО «ТИК» ориентировано на план мероприятий по развитию производства минеральных удобрений на период до 2025 года, которым предусмотрено увеличение количества мощностей по производству калийных удобрений.



Реализация инвестиционного проекта будет осуществляться единым этапом, от начала освоения месторождения до начала производства бесхлорных калийных удобрений. Реализация операционной стадии планируется с I квартала 2024 года. На первоначальном этапе предполагается производить до 300 тыс. тонн удобрений. По мере наладки производства и расширения рынков сбыта объем производимой продукции будет возрастать до достижения максимальной производительности.



Одной из особенностей реализации проекта является охват трех субъектов Дальневосточного федерального округа. Так, на территории Забайкальского края будут располагаться добычные и производственные мощности предприятия. Готовая продукция будет доставляться автотранспортом до станции Хани в Нерюнгринском районе в Якутии, где планируется размещение базы с ремонтными мастерскими и складами, и отправляться покупателям по Байкало-Амурской железнодорожной магистрали.



В качестве перспективного развития проекта ООО «ТИК» в дальнейшем рассматривает возможность строительства горно-обогатительного комбината, что позволит получать из сыннырита, помимо бесхлорных калийных удобрений нового поколения, глинозём - основное сырье для получения алюминия, полевой шпат и редкоземельные металлы.



По данным ООО «УК ТОР «Забайкалье» (дочернее общество АО «КРДВ»), на сегодняшний день число реализуемых проектов достигло 24 с общим объемом заявленных инвестиций в размере свыше 194 млрд рублей и планами создания около 9 200 рабочих мест. Динамика прослеживается также и в отношении возмещения затрат резидентов на строительство объектов инфраструктуры.

Информация предоставлена пресс-службой Корпорации по развитию Дальнего Востока и Арктики