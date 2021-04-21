13-14 апреля 2021 года в отеле Хаятт Ридженси Петровский Парк в Москве состоялись 16-й международный форум «Лом черных и цветных металлов» и выставка Moscow International Recycling Expo-2021.

«Лом черных и цветных металлов» - крупнейший в Европе ежегодный форум с выставкой по вторсырью, привлекающий заинтересованных участников и лидеров рынка со всего мира. В этот раз в нем приняли участие несколько десятков ведущих экспертов и более 1000 делегатов.

После долгого перерыва в проведении масштабных деловых мероприятий оффлайн по причине пандемии COVID-19 профессионалы отрасли не только из России, но из многих стран мира проявили огромный интерес к участию в форуме, причем целый ряд иностранных делегатов специально прибыли в Москву для участия в данном событии. Еще большую активность проявили ведущие зарубежные игроки рынка, участвовавшие в мероприятии онлайн, так как большинство стран все еще находится в ситуации пандемийных ограничений свободы передвижения.

12 апреля, до официального открытия выставки, в рамках подготовительного дня состоялся ряд мероприятий. В их числе - заседание Комитета по защите прав членов СРО и правовым рискам Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ», деятельность которого всегда приносит большую практическую пользу участникам. Заседание продолжилось практикумом, посвященном актуальным аспектам управления правовыми рисками при прохождении проверок и проведении проверок на благонадежность контрагентов.

Аудитория особо отметила выступление Владимира Бабикова из РЭУ им. Г.В. Плеханова НОЦ «Антимонопольное и тарифное регулирование» о цифровой трансформации банкротства и рейтингах в банкротстве, прошедшее в рамках второго практикума «Банкротство предприятия, субсидиарная ответственность».

Завершила подготовительный день нетворкинг-сессия “People first!”, позволившая участникам не только познакомиться с потенциальными партнерами и представить себя, но и научившая их извлекать максимальную пользу из участия в отраслевом деловом мероприятии.

Деловая программа основной официальной части выставки и форума была крайне насыщенной - актуальные мероприятия проходили одновременно в 3 разных конференц-залах. Программу открыла стратегическая сессия.

В рамках стратегической сессии организаторам удалось сформировать для участников целостное видение состояния, актуальных вопросов и направлений развития ломозаготовительной отрасли и индустрии рециклинга в России и в мире, что было успешно сделано благодаря всестороннему охвату стейкхолдеров. На мероприятии выступили представители российских и международных отраслевых и деловых объединений - Ассоциация НСРО «РУСЛОМ.КОМ», Bureau of International Recycling, Ассоциация Европейского бизнеса, государственной власти - Депутаты Государственной Думы Андрей Луговой, Николай Валуев, Александр Старовойтов; заместитель директора Департамента металлургии и материалов Минпромторга России Роман Куприн; заместитель директора Департамента промышленной политики Евразийской экономической комиссии Тигран Арутюнян, институтов развития и банковского сектора, таких как Агентство инноваций г. Москвы при Правительстве Москвы в лице Генерального директора Алексея Парабучева, Exim Bank Венгрия в лице директора по Восточной Европе и Центральной Азии, руководителя офиса банка в Москве Роберта Грылёва.

В ходе сессии были рассмотрены вопросы повышения эффективности работы рынка лома, в том числе путем реализации инициатив по отмене НДФЛ от сбора металлолома, введению безналичных расчетов с физическими лицами за лом металлов и реформирования налогообложения в сфере агентского НДС на рынках меди, алюминия, свинца и олова, обсуждались экологические аспекты ломозаготовительной отрасли, поднята проблематика утилизации ВЭТС и техники в России.

Андрей Луговой, Депутат Государственной Думы (ГД РФ), член комитета ГД РФ по безопасности и противодействию коррупции, отметил ведущую роль Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» в организации тематических мероприятий и налаживании диалога бизнеса и государства. Комментируя проблематику развития ломозаготовительной отрасли, спикер сообщил: «По поручению первого вице-премьера Андрея Белоусова сейчас ведётся подготовка комплексной системы учёта ломозаготовки. Это серьезно поможет «обелению» отрасли, позволит исключить «серые» зоны при отчуждении лома, такие как формирование заведомо невыгодных условий на торгах».

В свою очередь, Николай Валуев, Депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя комитета ГД РФ по экологии и охране окружающей среды, обратил внимание участников мероприятия на непрозрачность системы утилизационного сбора. Утилизационный сбор и система авторециклинга не работают так, как планировалось, отметил он.

Участникам форума и выставки направил свое обращение губернатор Московской области А.Ю. Воробьев, в котором он по достоинству оценил значимость ломопрерабатывающей отрасли, отметил актуальность программы форума для подмосковного региона и пожелал участникам больших профессиональных успехов.

По видеоконференцсвязи участников поприветствовал Президент международной ассоциации Bureau of International Recycling (BIR) Том Бёрд. Он отметил важность работы международных и национальных ассоциаций в период пандемии для поддержки отрасли, а также выразил надежду на ее быстрое восстановление. Во время действия ограничений BIR переориентировалась на онлайн-формат отраслевых мероприятий, однако в этом году в октябре планирует провести свою ежегодную конференцию уже в офлайн.

С приветствием непосредственно на конференции выступил также советник посольства Швейцарии в России Альберто Грофф, одновременно презентовавший премию и конкурс имени А.В. Суворова. Суворовская премия учреждена фондом «Швейцарско-Российский Форум» и является наградой за лучший швейцарско-российский инновационный проект.

Руководитель Агентства инноваций г. Москвы Алексей Парабучев рассказал о проекте, который город реализует совместно с Ассоциацией «РУСЛОМ.КОМ». В рамках инициативы «Зеленая Москва» прорабатывается возможность создания пилотных инновационных площадок, в том числе на базе членов Ассоциации. Правительство Москвы поможет участникам в поиске технологических решений в сфере утилизации отходов.

Важной частью сессии стало рассмотрение международных вопросов – от финансового сотрудничества до взаимодействия ассоциаций и развития деловых связей. Спикеры не обошли стороной и актуальные проблемы общего рынка отходов и лома черных и цветных металлов ЕАЭС.

Продолжила программу мероприятий сессия 1, посвященная аналитике и прогнозам внутреннего и международных рынков лома чёрных металлов. Для профессионалов отрасли данная тема представляет интерес всегда, а сегодня важным фактором изменения цен внутри страны выступает, в том числе, увеличение пошлин на экспорт лома; ситуацию в мире определяют традиционные и новые факторы, в том числе, активный тренд на декарбонизацию черной металлургии.

Спикеры, в число которых вошли представители Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ», а также ряда российских и международных компаний из сферы металлургии, рециклинга, банковского сектора (ООО УК «ПМХ», АО «Корпорация «МСП», ООО «Хуа-Хун Русь», «Метсо Ресайклинг», Kobolde & Partners AB и Smartscrap), обсудили влияние декарбонизации черной металлургии на рынок лома и поставщиков оборудования, прогрессивные технологии для рынка лома и металлов, основные тенденции отрасли, а также текущую ситуацию на рынке лома черных металлов в России.

Виктор Ковшевный, Директор Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ», соучредитель РА «Русмет» заявил: «Сегодня металлофонд в России превышает 1,5 млрд. тонн, и его объем увеличивается. Дефицита лома на внутреннем рынке в России нет». В связи с этим, спикер выразил несогласие с любыми ограничениями на экспорт лома и выступил против увеличения пошлин. По мнению Виктора Ковшевного, это ударит не только по ломозаготовителям, но и по металлургам. Искусственное ограничение экспорта вынуждает компании снижать инвестиционную активность, что негативно сказывается на развитии отрасли.

В рамках второй сессии форума организаторы раскрыли наиболее значимые проблемы и тренды на рынке лома цветных металлов, собрав ведущих российских и зарубежных спикеров, в число которых вошли: Александр Кобенко, Член совета директоров АО «Акрон Холдинг»; Джеффри Кимбалл, коммерческий директор Loacker Recycling Group, член правления международной организации рециклинаг EuRIC; Eric Fromont из MTB-recycling; Максим Третьяков, Президент Ассоциации «Электрокабель»; Дмитрий Пузанов, Директор Совета промышленных предприятий вторичной цветной металлургии; Владимир Дворецкий, руководитель Республиканского союза промышленников вторичной металлургии Республики Казахстан.

Пристальное внимание российских спикеров было уделено теме налогообложения, в частности, проблемам, связанным с НДС в отрасли. Одной из них является отказ в признании и вычете НДС по «ломовой» катанке.

«В 2020 году свыше 62% катанки было выпущено либо из лома, либо из катодов из лома по давальческой схеме, т.е. половина отрасли находится под грандиозным налоговым риском», - заявил Максим Третьяков, Президент Ассоциации «Электрокабель».

Параллельно с сессиями в зале «Чернышёв» прошел семинар для представителей лицензирующих органов субъектов РФ и правовых служб организаций, посвященный новым тенденциям в контрольно-надзорной и разрешительной деятельности в области обращения с ломом и металлами.

Мероприятие оказалось крайне насыщенным и полезным для всех участников, поскольку помимо обновлений в законодательстве о лицензировании деятельности в области обращения с ломом и отходами металлов, внимание спикеров было уделено актуальным правовым проблемам. В частности, были затронуты риски работы с ломом вне лицензированной площадки, возникающие при разделке судов, вагонов и прочих крупногабаритных конструкций, правовые аспекты утилизации ВЭТС и многое другое.

В семинаре приняли участие представители более 74 субъектов РФ лично и онлайн, а в качестве спикеров выступили: заместитель начальника отдела развития цветной металлургии Министерства промышленности и торговли России Андрей Савельев, заместитель руководителя Федеральной Пробирной палаты России Дмитрий Багодист, заместитель председателя Комитета по переработке отходов и вторичным ресурсам «Деловой России» Наталья Беляева, генеральный директор Рейтингового агентства «Русмет» Андрей Зеленин, а также другие эксперты.

Проблема взаимодействия ломозаготовителей и банков в России также остается актуальной уже многие годы. Особенности ведения бизнеса и сложившийся образ «полулегального» рынка приводят к тому, что в банковской сфере к представителям отрасли относятся предвзято, пристально следят за всеми операциями и часто необоснованно блокируют счета. Это послужило отличным поводом, чтобы посвятить прошедший в рамках форума круглый стол банковскому сопровождению бизнеса рынков металла и лома.

На мероприятии выступили представители Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ», рейтингового агентства «Русмет», а также ряда банков: Газпромбанк, СберБанк, Кредит Урал Банк, Банк Тинькофф.

В ходе круглого стола рассматривалась проблематика безналичных расчетов с физическими лицами, вопросы снижения рисков работы по 115-ФЗ, актуальные отраслевые продукты.

«У нас была большая проблема, когда ломозаготовителям в банках закрывали счета или не позволяли снимать наличные. За последние 4 года, благодаря совместным усилиям Ассоциации, банков и ЦБ градус накала ситуации значительно снизился», - отметила Оксана Сиротинина, член Комитета по экономике, страхованию и финансовым рискам Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ».

В качестве одного из способов улучшения ситуации Михаил Гагарин из РА «Русмет», представил разработанный агентством отраслевой комплаенс для банков. По словам спикера, в рамках данной методики ломозаготовители оцениваются по 52 факторам. Помимо основных, таких, как выручка, прибыль, РА учитывает специфические для отрасли факторы: индексы цен, основные поставщики и потребители, устойчивость бизнеса.

«Мы хотим сформировать у ломозаготовителей и банков желание взаимодействовать открыто и эффективно», - подчеркнул представитель РА «Русмет».

Организаторы форума не могли обойти стороной финансовую составляющую деятельности участников ломозаготовительной отрасли, в этой связи, на протяжении всего второго дня в зале «Чернышёв» проходил семинар «Актуальные вопросы налоговой политики и практики на рынке металлов и лома. Новое в ФСБУ, НДС, НП, проверках», вызвавший живой интерес бухгалтеров и представителей финансовых служб компаний.

Спикерами семинара выступили: заместитель начальника отдела НДС Управления налогообложения юридических лиц ФНС России Ирина Персикова; заместитель начальника Отдела налога на прибыль организаций Департамента налоговой политики Минфина России Сергей Крючков; заслуженный экономист Российской Федерации, государственный советник Российской Федерации 2-го класса Надежда Чамкина; эксперт журнала ФНС России «Налоговая политика и практика» Марина Полякова.

Спикеры осветили вопрос применения нулевой ставки НДС при экспорте товаров и реализации работ, рассмотрели изменения в исчислении НДС и совершенствовании его администрирования, а также важные изменения в бухгалтерском учете и отчётности в 2020-2021 годах.

Еще одним насущным вопросом для Российской Федерации является собираемость отходов электронного и электротехнического оборудования (ОЭЭО). Эта проблема, а также обсуждение концепции РОП и стратегии развития промышленности по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов производства и потребления в России и мире стали темой четвертой сессии форума.

Демонстрируя актуальность темы, Доктор Виктор Хэфели, Председатель Конгресса ОЭЭО, старший консультант Министерства экологии Швейцарии, отметил: «В России уровень собираемости электронных отходов составляет всего 6% - 90 тыс. тонн из 1631 тыс. тонн образующихся отходов. В Европе этот показатель составляет 43% (5106 тыс. тонн из 12013 тыс. тонн отходов)».

С учетом большого масштаба затронутых тем, обсуждение перешло в пятую сессию, в рамках которой в качестве спикеров организаторы представили отраслевых экспертов из Германии, Сербии, Японии, России и стран пост-советского пространства, которые познакомили участников мероприятия с передовым технологическим прогрессом в сфере рециклинга ОЭЭО.

Экологическая повестка доминировала в выступлении генерального директора ООО «ГК Митра Инвест» Максима Головачева, поделившегося с аудиторией опытом подъема затонувших судов в бассейне реки волга. Спикер рассказал о том, как рабочая группа компании поднимает и утилизирует объект и приводит, если необходимосто, береговую полосу в первозданный вид.

Одним из событий форума стало заседание членов Комитета по экономике, страхованию и финансовым рискам «РУСЛОМ.КОМ».

Устойчивое развитие экономики невозможно без надежной, современной инфраструктуры. В частности, транспортной инфраструктуры больших городов, промышленных объектов, сельскохозяйственной техники. Очевидно, в последние годы все более заметным становится тренд на развитие и использование электротранспорта. В этой связи, вопросы рециклинга электротранспорта, батарей в современном мире обретают крайнюю актуальность. В особенности, для России, в которой, например, фактически отсутствует индустрия рециклинга батарей. Традиционно сохраняют свое значение вопросы переработки шин и утилизации сельскохозяйственной техники. Этим вопросам был посвящен 2-й Евразийский Конгресс по утилизации отходов транспортных средств Самолетов, Автомобилей, Поездов и Судов (САПС), прошедший в рамках деловой программы MIR Expo-2021.

В ходе мероприятия Дмитрий Стукалов, руководитель проектов РА «Русмет», представил программу по созданию пилотных проектов по утилизации автотранспорта, реализуемую агентством в сотрудничестве с Минпромторгом РФ. Спикер отметил, что РА «Русмет» выступает за возобновление программы утилизации, существовавшей в России с 2012 года. За время действия программа показала свою эффективность, поскольку был переработан большой объём автотранспорта.

Одним из элементов программы форума и выставки стал полуфинал национального чемпионата России по технологической стратегии MetalCup, который проходил на площадке конференции в течение двух дней. В чемпионате принимают участие молодые инноваторы, призванные изменить будущее металлургии.

В этом году темой чемпионата стало устойчивое развитие. В полуфинале участники искали решения в области использования наиболее экологичных технологий и сокращения количества используемых ресурсов.

Ассоциация НСРО «РУСЛОМ.КОМ» совместно с РА «Русмет» оказали поддержку чемпионату и выступили его индустриальными партнёрами. По итогам полуфинала в рамках форума состоялась церемония награждения победителей данного этапа MetalCup.

Другим значимым событием выставки Moscow International Recycling Expo-2021 стало подписание соглашения о сотрудничестве между Ассоциацией «Электрокабель» и Ассоциацией НСРО «РУСЛОМ.КОМ».

Соглашение подписали Максим Третьяков, президент Ассоциации «Электрокабель» (АЭК), и Виктор Ковшевный, директор Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ».

«Мы не случайно подписываем соглашение. Мы породнились домами - влиятельный член Руслома стал членом АЭК, его представитель вошёл в состав нашего правления, воплотив в жизни тайную мечту ломосборщика - диверсифицироваться в следующие переделы, производя катанку и, наконец, приобретя кабельные заводы», - прокомментировал событие Президент АЭК Максим Третьяков.

В рамках форума также состоялось награждение Национальной премией «Лучшие на рынке лома». В 36 различных номинациях награды получили 33 участника отрасли и ее надежные партнеры – представители банковского сектора.

По итогам MIR-EXPO 2021 организаторы получили большое количество положительных отзывов и благодарностей от участников. Одной из благодарностей поделилась компания Hanwa: «От лица Японской компании Hanwa позвольте выразить слова благодарности всем участникам и организаторам этого замечательного конгресса! Несмотря на то, что мы участвовали в удаленном режиме, нам удалось пообщаться со многими участниками рынка и найти интересные идеи для сотрудничества».

Форум «Лом черных и цветных металлов» и выставка Moscow International Recycling Expo-2021 стали центральным событием отрасли в этом году, объединили сотни представителей индустрии из различных регионов России и множества стран, предоставили шанс обменяться передовым опытом и обсудить актуальные отраслевые проблемы и перспективы.

Следующий ежегодный форум и выставка MIR-EXPO состоятся в Москве 12-14 апреля 2022 г., бронирование мест уже объявлено открытым.

Благодарим всех спонсоров, поддержавших этот значимый для всего рынка проект!

Справка:

РА «Русмет» – рейтинговое агентство, осуществляющее создание в России системы отраслевого рейтингования и анализа рынка, цен и их индексов в сфере обращения металла, продукции из него, лома и отходов черных и цветных металлов. Агентство оказывает широкий спектр услуг, основными из которых являются аналитические исследования рынка металлов и лома металлов, цен на этом рынке, а также оценка благонадежности субъектов, вовлеченных в процесс сбора, хранения, переработки и реализации лома и отходов металлов.