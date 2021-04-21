21 апреля 2021 года в 00:30 (мск) энергоблок №6 Ленинградской АЭС отключен от сети в соответствии с заранее согласованной в установленном порядке заявкой - для проведения планового текущего ремонта на вспомогательном оборудовании.

В настоящее время в работе находятся энергоблоки №3 и №5 Ленинградской АЭС, которые несут нагрузку согласно диспетчерскому графику 2200 МВт. Энергоблок № 4 АЭС - в плановом ремонте, энергоблоки № № 1, 2 остановлены для вывода из эксплуатации.

Радиационный фон на Ленинградской АЭС и в районе ее расположения находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru