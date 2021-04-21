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Мэр Москвы Сергей Собянин наградил генерального директора "Россети Московский регион" Петра Синютина знаком отличия "За заслуги перед Москвой"

Мэр Москвы Сергей Собянин наградил генерального директора Россети Московский регион Петра Синютина знаком отличия За заслуги перед Москвой

21 апреля 2021, 11:30
Рубрика: Персоны
Метки: РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН, МОЭСК
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: ПАО "Россети Московский регион"

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20 апреля 2021 г. Мэр Москвы Сергей Собянин вручил государственные награды и награды города Москвы выдающимся жителям столицы. Генеральный директор «Россети Московский регион» Петр Синютин удостоен знака отличия «За заслуги перед Москвой» за заслуги в развитии жилищно-коммунального хозяйства и многолетнюю плодотворную деятельность на благо города Москвы и его жителей.

«Здорово, что у нас представляется такая возможность воочию пригласить вас в этот торжественный зал, вручить награды. Далеко не все страны, города мира сегодня могут себе это позволить, потому что мы живем в условиях продолжающейся пандемии во всем мире и пережили сложные, очень трудные, непростые времена. Здесь есть люди старшего поколения, которые помнят многое, но, я думаю, что вряд ли кто-то вспомнит такую трагическую ситуацию, которая разворачивается во всем мире. Благодаря слаженной работе всех наших организаций, учреждений, предприятий, и, конечно, вас - представителей самых разных специальностей: работников здравоохранения, образования, культуры, строителей, энергетиков, всех, кто своим трудом, умением, отношением к городу, своему делу, стоял все это время на своем посту и выполнял свой долг. Вы все достойные люди и еще раз спасибо вам огромное от себя лично, москвичи. Прошу передать поздравления и благодарность своим коллективам», - сказал Сергей Собянин.

По словам Мэра Москвы, город функционировал даже в самые сложные периоды. «Город нормально функционировал: ходил общественный транспорт, работали предприятия, организации, работали учреждения культуры. Экономика в целом функционировала. Это стало возможным благодаря огромному труду наших медиков, которых мы сегодня тоже будем чествовать, но и не только их», - отметил он.

Под руководством Петра Синютина энергетики компании «Россети Московский регион» в 2020 году внесли большой вклад в динамичное развитие столицы, а также совместные усилия по предупреждению и предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Это отметил и Мэр Москвы, вручая награду Петру Алексеевичу. «Не занимается здравоохранением, но вся его команда обеспечивала город светом, позволяя работать нашим городским сетям. Бесперебойно вся его служба работала, ни одного сбоя во время пандемии не было», - подчеркнул Сергей Собянин (подробнее в материале Агентства городских новостей «Москва»: www.mskagency.ru/materials/3106837).

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Источник: ПАО "Россети Московский регион"

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