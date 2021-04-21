Минэнерго России ведёт доработку проекта Стратегии развития электросетевого комплекса до 2035 года, рассказал Павел Сниккарс в рамках круглого стола комитета Государственной Думы по энергетике.

В числе ключевых аспектов госполитики в этой сфере заместитель Министра назвал повышение эффективности и результативности всех уровней управления в электросетевом комплексе, максимальное использование преимуществ централизованных энергосистем, долгосрочность и неизменность тарифных решений.

По словам Павла Сниккарса, в проработке находятся такие вопросы как льготное техприсоединение, оптимизация загрузки электросетевого комплекса, консолидация территориальных сетевых организаций. Также стоит задача по совершенствованию системы планирования развития электросетевого комплекса на федеральном и региональном уровне.