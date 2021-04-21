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Не менее 770 тыс. кв. м жилья построят в Туле с помощью инфраструктурных облигаций

Не менее 770 тыс. кв. м жилья построят в Туле с помощью инфраструктурных облигаций

21 апреля 2021, 16:15
Рубрика: Инвестиции
Метки: ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
Отрасль: Строительство 
Источник: ТАСС

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Власти Тульского региона рассчитывают построить в областном центре 770 тыс. кв. м жилья с использованием механизма инфраструктурных облигаций по соглашению с ДОМ.РФ. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе правительства региона.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию отметил, что за счет субсидий федерального бюджета ДОМ.РФ сможет выдавать займы застройщикам по минимальной ставке - порядка 3-4% годовых. Пилотным проектом для отработки такой модели станет строительство жилых кварталов в Туле, Тюмени, Сахалинской области и на Кузбассе. Кроме того, ДОМ.РФ будет заниматься размещением инфраструктурных облигаций, такой механизм отработан и позволяет предоставлять застройщикам целевые займы.

"В Тульской области с использованием инфраструктурных облигаций будет возведено 770 тыс. кв. м жилья в микрорайоне "Новая Тула", который будет построен по новому стандарту качества и благоустройства. Средства пойдут на строительство инженерных сетей и социальных объектов", - сказали в пресс-службе.

По итогам 2020 года ввод жилья в Тульской области составил около 679 тыс. кв. м, что на 58 тыс. кв. м больше целевого показателя нацпроекта "Жилье и городская среда". Планируется, что в 2021 году в регионе введут 621 тыс. кв. м жилья, а к 2030 году будет строиться 832 тыс. кв. м ежегодно.

Ранее правительство РФ утвердило правила финансирования строительства объектов с помощью механизма инфраструктурных облигаций. Программа должна обеспечить доступное финансирование строительства объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры для строительства жилья. Денежные средства будут выдаваться на срок до 15 лет под льготную ставку, которая будет обеспечиваться субсидией из федерального бюджета. ДОМ.РФ выступает поручителем по облигациям, займы строительным компаниям выдаются под гарантию субъекта РФ. Для этих целей ДОМ.РФ создал специализированное общество проектного финансирования, которое в ближайшее время приступит к размещению ценных бумаг.

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Источник: ТАСС

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