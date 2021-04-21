«Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») приступила к модернизации подстанции 500 кВ «Красноярская». Будет изменена схема открытого распределительного устройства (ОРУ) 500 кВ, смонтировано современное коммутационное оборудование, обновлена система постоянного оперативного тока. От надежной работы энергообъекта с установленной мощностью 2403 МВА зависит электроснабжение города-миллионника Красноярска и одного из крупнейших в мире алюминиевых заводов, а также надежность транзита между восточной и центральной частями Объединенной энергосистемы Сибири. Завершение работ запланировано на 2022 год.

В рамках реконструкции на ОРУ 500 кВ смонтируют два новых элегазовых выключателя и 24 компактных разъединителя полупантографного типа, которые характеризуются высокими эксплуатационными характеристиками даже в сложных условиях сибирского климата. Коммутационное оборудование оснастят современными комплексами релейной защиты и противоаварийной автоматики (РЗА) на микропроцессорной базе.

Кроме того, на подстанции смонтируют 36 трансформаторов тока, 24 трансформатора напряжения, 12 ограничителей напряжения, модернизируют систему собственных нужд, предназначенную для обеспечения бесперебойной работы устройств РЗА, систем телемеханики, аппаратуры дистанционного управления.

На ОРУ 500 кВ заходят четыре линии электропередачи сверхвысокого класса напряжения. Две из них связывают «Красноярскую» с подстанцией 500 кВ «Камала-1», расположенной на границе с Иркутской областью, еще две – с подстанцией 500 кВ «Енисей», которая является следующим «звеном» транзита электроэнергии в центральную часть Сибири.

Благодаря реконструкции количество секций шин подстанции 500 кВ «Красноярская» возрастет в 2 раза, что значительно увеличит гибкость схемы ОРУ 500 кВ. Это позволит повысить надежность электроснабжения потребителей центральных районов Красноярского края и укрепить энергетические связи с Иркутской областью.