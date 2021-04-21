Вторая по величине электросетевая компания Швеции Ellevio заключила контракт с компанией Siemens Smart Infrastructure на поставку новой системы управления для центра управления сетями (ЦУС) Ellevio, расположенного в Карлстаде (Karlstad) и обеспечивающего электроснабжение 965 тыс. шведских жителей.

По мнению Ellevio, новая система управления, реализованная на ИТ-платформе Spectrum Power 7* и настроенная на возможность работы как в главном центре управления в Карлстаде, так и вспомогательном (резервном) центре управления в Стокгольме, обеспечит эффективное управление сетями повышенной сложности, предотвращение технологических нарушений и угроз кибербезопасности, и в то же время создаст более простую и удобную информационную среду для операторов. Ожидается, что использование платформы Spectrum Power 7 позволит улучшить мониторинг и контроль режимов работы находящейся в управлении Ellevio сети высокого, среднего и низкого напряжения, а также процесс принятия решений за счет ситуационной осведомленности и визуализации информации в 2D и 3D измерении. Интеграция с существующими и будущими корпоративными ИТсистемами обеспечивается за счет сервис-ориентированной архитектуры (serviceoriented architecture, SOA) и возможностей веб-сервисов, а также совместимости с единой информационной моделью (Common Information Model, CIM) (МЭК 61968). Ожидается, что новая система управления ЦУС в Карлстаде будет введена в эксплуатацию в 2022 г.

По словам представителя Ellevio Никласа Эклунда, в условиях быстро меняющейся энергетической инфраструктуры компания видит необходимость в модернизации ЦУС (чтобы соответствовать возрастающей сложности электрической сети) в целях обеспечения стабильного и надежного электроснабжения клиентов. По мнению Ellevio, использование ИТ-платформы Spectrum Power 7 позволит совершить технологический переход к использованию последнего поколения систем управления распределительными сетями, чтобы опережать угрозы кибербезопасности и обеспечивать большую прозрачность технологических процессов с учетом роста генерирующих объектов на базе ВИЭ и накопителей энергии, присоединяемых к распределительной сети.

Информационный портал World Energy

* Программная платформа, относящаяся к классу ADMS (Advanced Distribution Management System). Ключевой особенностью является совмещение возможностей системы сбора данных и оперативного контроля (SCADA) и различного прикладного аналитического программного обеспечения (ПО). Spectrum Power 7 создавалась с перспективой решения задач диспетчерского и технологического управления инфраструктурой распределительной сети, включающей в том числе элементы интеллектуальной сети (Smart Grid), такие как: распределенная генерация и системы интеллектуального учёта электроэнергии.