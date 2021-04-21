В рамках «Татарстанского международного форума по энергоресурсоэффективности и экологии – 2021» дочерняя компания Системного оператора АО «НТЦ ЕЭС Противоаварийное управление» (г. Санкт-Петербург, входит в Группу компаний НТЦ ЕЭС) провела круглый стол «Современные программно-технические средства автоматизации выбора уставок устройств РЗА, управления режимами энергосистем и мониторинга состояния электротехнического оборудования».

В мероприятии приняли участие эксперты научного центра АО «НТЦ ЕЭС Противоаварийное управление», руководители и специалисты крупнейших энергокомпаний Республики Татарстан, а также представители отраслевого экспертного сообщества.

Участники круглого стола обсудили основные тенденции в развитии программного обеспечения для расчетов токов коротко замыкания и выбора параметров настройки (уставок) РЗА в энергосистемах, вопросы автоматизации выбора уставок устройств РЗА, организации онлайн мониторинга функционирования систем регулирования основного электротехнического оборудования в энергосистемах, а также вопросы применения современного оборудования для управления режимами работы энергосистем. Модераторами выступили генеральный директор АО «НТЦ ЕЭС Противоаварийное управление» Виктор Крицкий и заместитель генерального директора – директор департамента системных исследований и перспективного развития АО «НТЦ ЕЭС Противоаварийное управление», кандидат технических наук, доцент Андрей Герасимов.

В ходе круглого стола заведующий отделом развития энергосистем и энергообъектов АО «НТЦ ЕЭС Противоаварийное управление», кандидат технических наук, доцент Алексей Виштибеев представил доклад о разработанном в научном центре и введенном в эксплуатацию в АО «СО ЕЭС» в феврале 2021 года Программно-вычислительном комплексе для автоматизированного расчета уставок релейной защиты и автоматики (ПВК «АРУ РЗА»). В основе ПВК «АРУ РЗА» лежит разработанная специалистами «НТЦ ЕЭС» платформа для построения систем автоматизированного проектирования (САПР) в сфере энергетики. Комплекс имеет множество новшеств по сравнению с предыдущим программным обеспечением. В частности, он позволяет моделировать ВИЭ и управляемые системы передачи переменного тока – различные устройства FACTS (Flexible Alternating Current Transmission System). Комплекс имеет модульную архитектуру и состоит из более 20 функциональных модулей.

Новый отечественный программно-вычислительный комплекс обеспечивает решение прикладных задач по расчету токов короткого замыкания и выбору параметров настройки РЗА с учетом текущей схемно-режимной ситуации в энергосистеме, а также позволяет анализировать действия устройств РЗА. Использование ПВК «АРУ РЗА» позволяет максимально автоматизировать, сократить время выполнения и повысить качество расчетов РЗА.

Дополнил выступление Алексея Виштибеева ведущий инженер отдела развития энергосистем и энергообъектов АО «НТЦ ЕЭС Противоаварийное управление» Дмитрий Саввин. Он подробно рассказал об особенностях и работе входящих в состав ПВК «АРУ РЗА» модулей, которые обеспечивают автоматизацию процесса выбора уставок срабатывания устройств РЗА, – модуля автоматизированного расчета уставок ступенчатых защит, модуля определения минимального состава генерирующего оборудования и модуля анализа срабатывания устройств РЗА – а также представил примеры выполняемых ПВК «АРУ РЗА» расчетов.

В ходе мероприятия Андрей Герасимов выступил с докладом о разработанной в 2012 году АО «НТЦ ЕЭС Противоаварийное управление» и используемой в ЕЭС России с 2014 года Системе непрерывного мониторинга технического состояния синхронных генераторов, систем возбуждения, систем автоматического регулирования частоты вращения и активной мощности. Система предназначена для аналитической обработки данных синхронизированных векторных измерений и осуществления в режиме реального времени мониторинга режимов работы и состояния основного электротехнического оборудования (синхронных генераторов и силовых трансформаторов), регистрации фактов некорректной работы устройств автоматического управления – автоматических регуляторов возбуждения (АРВ), автоматических регуляторов частоты вращения (АРЧВ), а также систем группового регулирования активной и реактивной мощности (систем ГРАМ). Кроме того, она позволяет выявить источник некорректной работы, указывая на конкретные агрегаты, некорректная или неэффективная работа которых приводит к недопустимому изменению параметров электроэнергетического режима.

Внедрение системы мониторинга обеспечивает поступление объективных данных о работе систем управления и регулирования генерирующих объектов, упрощает процедуры анализа работы АРВ, АРЧВ, систем блочного/станционного регулирования, позволяет предупреждать аварии в энергосистеме по причине некорректной работы устройств автоматического управления и минимизировать вероятность штрафных санкций за отклонения в работе электростанций со стороны надзорных организаций.

Заведующий отделом проектирования и развития энергосистем АО «НТЦ ЕЭС Противоаварийное управление», кандидат технических наук Андрей Брилинский посвятил свой доклад успешному проекту по внедрению в схему выдачи мощности Волжской ГЭС фазоповоротного трансформатора (ФПТ). Ввод в работу уникального электросетевого объекта, позволяющего перераспределять мощность в наименее загруженные ЛЭП напряжением 500 кВ, обеспечит выдачу в энергосистему мощности Волжской ГЭС, которую планируется увеличить в результате комплексной модернизации гидроэлектростанции. Применение ФТП повышает надежность работы энергосистемы и качество энергоснабжения потребителей за счет повышения эффективности использования ЛЭП, снижения перегрузки электросетевого оборудования и уменьшения потерь активной мощности. Установка ФТП также является альтернативой дорогостоящим реконструкции действующих и строительству новых сетевых объектов.

В завершение мероприятия участники обменялись опытом эксплуатации программно-технических средств в области противоаварийного управления и обсудили основные тенденции в развитии прикладного программного обеспечения. Эксперты АО «НТЦ ЕЭС Противоаварийное управление» также ответили на вопросы участников круглого стола.