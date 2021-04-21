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Утверждены новые национальные стандарты с требованиями к системам мониторинга переходных режимов, разработанные Системным оператором

Утверждены новые национальные стандарты с требованиями к системам мониторинга переходных режимов, разработанные Системным оператором

21 апреля 2021, 17:30
Рубрика: Законотворчество
Метки: СТАНДАРТИЗАЦИЯ, РОССТАНДАРТ, СО ЕЭС
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: АО "СО ЕЭС"

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Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) приказами от 14 апреля 2021 года утвердило три новых национальных стандарта в составе серии «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Система мониторинга переходных режимов», разработанные специалистами АО «СО ЕЭС» в техническом комитете по стандартизации ТК 016 «Электроэнергетика» Росстандарта.

В серию входят стандарты, устанавливающие и обеспечивающие реализацию требований к системе мониторинга переходных режимов (СМПР) и отдельным видам устройств СМПР в Единой энергетической системе России и технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах. Документы разработаны АО «СО ЕЭС» по Программе национальной стандартизации в рамках деятельности подкомитета ПК-1 «Электроэнергетические системы» технического комитета по стандартизации ТК 016 «Электроэнергетика».

ГОСТ Р 59364-2021 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Релейная защита и автоматика. Система мониторинга переходных режимов. Нормы и требования» устанавливает:

  • требования к структуре СМПР ЕЭС России и технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем;
  • требования к установке устройств синхронизированных векторных измерений, концентраторов синхронизированных векторных данных и программно-технических комплексов СМПР на объектах электроэнергетики и в диспетчерских центрах Системного оператора и субъектов оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах;
  • требования к функциональности устройств синхронизированных векторных измерений и концентраторов синхронизированных векторных данных в составе СМПР;
  • требования к программно-техническим комплексам СМПР, устанавливаемым на объектах электроэнергетики;
  • требования к информационному взаимодействию в СМПР ЕЭС России и технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем;
  • требования к длительности хранения линейных архивов данных синхронизированных векторных измерений на разных уровнях СМПР;
  • особенности ввода в эксплуатацию устройств СМПР и программно-технических комплексов СМПР.

ГОСТ Р 59365-2021 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Релейная защита и автоматика. Система мониторинга переходных режимов. Устройства синхронизированных векторных измерений. Нормы и требования» содержит основные требования к устройствам синхронизированных векторных измерений (УСВИ), определяет методику проведения испытаний УСВИ на соответствие этим требованиям.

ГОСТ Р 59366-2021 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Релейная защита и автоматика. Система мониторинга переходных режимов. Концентраторы синхронизированных векторных данных. Нормы и требования» содержит основные требования к концентраторам синхронизированных векторных данных (КСВД), определяет методику проведения испытаний КСВД на соответствие указанным требованиям.

Разработка стандартов по СМПР проводилась в развитие положений Правил технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.08.2018 № 937, а также требований к оснащению линий электропередачи и оборудования объектов электроэнергетики классом напряжения 110 кВ и выше устройствами и комплексами РЗА и требований к принципам функционирования устройств и комплексов РЗА, – оба документа утверждены приказом Минэнерго России от 13.02.2019 № 10.
Национальные стандарты вводятся в действие с 1 мая 2021 года. После издания официальный текст стандартов будет доступен для ознакомления на сайте Росстандарта, а также для заказа в интернет-магазине уполномоченной организации ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ».

 

О системе мониторинга переходных режимов

С середины 2000-х годов Системный оператор инициировал внедрение в ЕЭС России системы мониторинга переходных режимов (СМПР, WAMS – Wide Area Measurement System) на основе технологии синхронизированных векторных измерений. Применение данных синхронизированных векторных измерений (СВИ) при выполнении задач оперативно-диспетчерского управления предназначено для повышения эффективности оперативно-диспетчерского управления и повышения уровня технического совершенства современных систем автоматического управления электроэнергетическим режимом. Данные СВИ применяются в деловых процессах АО «СО ЕЭС» при анализе аварийных ситуаций, мониторинге синхронных качаний активной мощности, актуализации и верификации математических расчетных моделей, анализе работы систем регулирования генерирующего оборудования и автоматических регуляторов возбуждения. Работы по развитию СМПР ЕЭС России ведутся в соответствии с утвержденной АО «СО ЕЭС» в 2016 году Концепцией развития и применения технологии СВИ параметров электроэнергетического режима для повышения качества и надежности управления электроэнергетическими режимами в ЕЭС России. К настоящему моменту на объектах электроэнергетики ЕЭС России установлено 22 региональных концентратора синхронизированных векторных данных в диспетчерских центрах Системного оператора, а также более 900 устройств синхронизированных векторных измерений и 90 концентраторов синхронизированных векторных данных на электростанциях и подстанциях.

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Источник: АО "СО ЕЭС"

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