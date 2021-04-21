 
Происшествия

В Рязанской области из-за замыкания подземного кабеля случился пожар

В Рязанской области из-за замыкания подземного кабеля случился пожар

21 апреля 2021, 10:00
Рубрика: Происшествия
Метки: ПОЖАР, ЗАМЫКАНИЕ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: progorod62.ru

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ < минуты
133

На территории Собчаковского сельского поселения в Спасском районе Рязанской области из-за замыкания подземного кабеля случился пожар. Как сообщает Управление ведомственной охраны Минтранса России, сотрудникам ведомства удалось самостоятельно ликвидировать пожар на площади более 100 квадратных метров. 

Охранники заметили яркую вспышку во время патрулирования территории. Огонь стал очень быстро распространяться по сухой траве. Пожар угрожал жилым домам неподалеку.

 Фото пресс-службы МЧС

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: progorod62.ru

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Происшествия
В Симферополе мужчина украл телефонный кабель на 113 тысяч рублей 19.04.2021
В Симферополе мужчина украл телефонный кабель на 113 тысяч рублей
Имущество завода 15.04.2021
Имущество завода "Кавказкабель" в КБР подешевело на 40,6 млн рублей
На алюминиевом заводе 15.04.2021
На алюминиевом заводе "Русал" в Новокузнецке произошел пожар
В Новокузнецке будут судить местного жителя, оставившего без Интернета 32 многоквартирных дома 09.04.2021
В Новокузнецке будут судить местного жителя, оставившего без Интернета 32 многоквартирных дома
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
АЛЮР и космос. Прямой эфир RusCable Live
+