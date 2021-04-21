На территории Собчаковского сельского поселения в Спасском районе Рязанской области из-за замыкания подземного кабеля случился пожар. Как сообщает Управление ведомственной охраны Минтранса России, сотрудникам ведомства удалось самостоятельно ликвидировать пожар на площади более 100 квадратных метров.

Охранники заметили яркую вспышку во время патрулирования территории. Огонь стал очень быстро распространяться по сухой траве. Пожар угрожал жилым домам неподалеку.

Фото пресс-службы МЧС