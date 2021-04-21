По информации компании Global Offshore, входящей в группу компаний Global Marine, завершены работы по установке кабельной системы в рамках проекта строительства ВЭС Kriegers Flak в Дании. Проект строительства ВЭС реализует шведская транснациональная энергетическая компания Vattenfall.

На первом этапе работ, которые были завершены в 2020 г., Global Offshore с использованием многофункциональной установки PLP240, размещенной на специализированном судне Havila Jupiter, осуществила расчистку трассы прохождения кабелей протяженностью 158 км.

На втором этапе, к реализации которого приступили в сентябре 2020 г., были проведены работы по прокладке 72 кабельных траншей и укладке силовых кабелей с использованием судна-кабелеукладчика Normand Clipper длиной 127,5 м, модернизированного для работ с силовым кабелем и оснащенного специальным оборудованием.

ВЭС Kriegers Flak проектной мощностью 600 МВт сооружается на расстоянии ≈15-40 км от побережья Балтийского моря. В акватории ВЭС в общей сложности будет установлено 72 турбины Siemens Gamesa SG 8.0-167 DD мощностью 8,4 МВт8 каждая. Отдельные части ветровых турбин, которые планируется установить на площадке ВЭС Kriegers Flak, собираются в порту Рённe (Port of Roenne) на датском о. Борнхольм (Bornholm) и группами по четыре части отправляются на площадку ВЭС в Балтийском море. Первая турбина в акватории ветропарка была установлена в январе 2021 г. По мере установки турбины будут подключаться к национальной энергосистеме. Ожидается, что ВЭС Kriegers Flak будет полностью готова к вводу в эксплуатацию не позднее конца 2021 г.

Сооружение ВЭС Kriegers Flak на 16% увеличит выработку ветровой генерации в Дании по сравнению с 2019 г. Электроэнергии, вырабатываемой ВЭС Kriegers Flak, достаточно, чтобы покрыть годовое электропотребление примерно 600 тыс. датских домохозяйств.

Информационно-аналитический ресурс 4C Offshore

* https://en.wikipedia.org/wiki/Kriegers_Flak_(wind_farm)