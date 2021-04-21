ГУП РК «Крымэнерго» ведет модернизацию электросетевого хозяйства в садовых товариществах «Горняк», «Степное 1», «Виноградарь» в г. Керчи. Три новые трансформаторные подстанции (ТП) позволят увеличить мощность, улучшить качество и надежность электроснабжения садоводов, а также присоединить к электрическим сетям новых потребителей.

В 2017 году по решению Консультативного совета при Главе Республики Крым С.В. Аксёнове в ГУП РК «Крымэнерго» началось заключение договоров энергоснабжения с членами садовых товариществ. Принимая сети в хозяйственное ведение, ГУП РК «Крымэнерго» берет на себя обязательства по обеспечению бесперебойного и качественного электроснабжения потребителей, для этого проводится реконструкция сетей в рамках собственной ремонтно-инвестиционной программы. Также энергетики готовы взять на себя работы по увеличению пропускной способности сетей и мощности трансформаторных подстанций.

В настоящий момент 95% керченских садовых товариществ (3500 абонентов) переведены на прямые расчеты с ГУП РК «Крымэнерго»; в ведение предприятия уже передано более 50 км линий электропередачи 0,4-6-10 кВ и 15 ТП 6-10 кВ. Принятые на баланс электрические сети садовых массивов изношены, и энергетики поэтапно выполняют ремонты, реконструируют энергообъекты. Так, в Керчи ведутся работы по улучшению качества и надежности электроснабжения крупного садового некоммерческого товарищества «Горняк» (200 абонентов). Вместо изношенной кабельной линии 6 кВ бригады Керченского РЭС строят 2 км новой воздушной линии электропередачи. Уже установлено более 50 опор, выполняется монтаж провода. Вместо старой трансформаторной подстанции будут установлены три новые для равномерного распределения нагрузки.

Строятся линии и устанавливаются ТП в кооперативах: «Азовский рыбак» (200 участков), «Победа Керчь» (200 участков), «Дельфин» (180 участков), «Дары природы» (60 участков), «Скала» (40 участков), «Вулкан» (40 участков), «Скиф» (20 участков), «Ветеран» (65 участков) и на территории Челядиновского сельского совета (200 участков).