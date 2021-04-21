Путин призвал запустить строительство железной дороги на Ямале

В России пора запустить строительство железнодорожной магистрали Северный широтный ход, которая связывает восточную и западную части Ямало-Ненецкого автономного округа, считает президент России Владимир Путин. Об этом он заявил в ходе послания Федеральному собранию России, трансляцию мероприятия вел РБК.

Путин упомянул ее строительство, говоря о том, какие инфраструктурные проекты могут значительно влиять на качество жизни людей в регионах.

«Масштаб проектов может быть разным <...> Например, Ямало-Ненецкий округ совместно с крупными компаниями сможет запустить строительство Северного широтного хода. Это железнодорожная магистраль, которая даст импульс освоению богатейших ресурсов Арктики. Этот проект давно прорабатывается. Пора запускать, есть для этого все возможности», — сказал Путин.

Президент также сообщил, что правительство готово направлять федеральные ресурсы, в том числе из Фонда национального благосостояния (ФНБ), на решение задач, имеющих «комплексный эффект для подъема территорий и качества жизни населения», а строительство этой железнодорожной магистрали может быть профинансировано в рамках инфраструктурного кредита.

Комментируя предложение Путина после послания, глава Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов заявил, что благодарен президенту «за высокое доверие, оказанное нашему региону» (цитата по «РИА Новости»).

Северный широтный ход — проект железной дороги в Ямало-Ненецком автономном округе. Концессионное соглашение по проекту СШХ, который обсуждался более десяти лет, было подписано между Федеральным агентством железнодорожного транспорта и специально созданной компанией только в октябре 2018 года.

Одна часть этой железнодорожной магистрали (СШХ-1) длиной более 700 км соединит Обскую с Надымом, Салехардом и Новым Уренгоем, вторая — СШХ-2, длиной 170 км, — станцию Бованенково с портом Сабетта.

Стоимость строительства более длинной части железнодорожной магистрали СШХ-1 оценивали в 236 млрд руб.

Стоимость СШХ-2 от станции Бованенково до Сабетты изначально оценивали в 113–115 млрд руб., однако в 2019 году губернатор региона сообщил о том, что проект обойдется в 73–77 млрд руб.