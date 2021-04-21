15 апреля на площадке ЗАО «ЗЭТО» состоялось выездное совещание технических руководителей ПАО «Россети Московский регион».



Встречал участников совещания генеральный директор ЗАО «ЗЭТО» Денис Мунштуков. В своем приветственном слове он выразил заинтересованность завода в таких мероприятиях, так как они позволяют в рамках данного формата оперативно обсудить некоторые общие вопросы, связанные с оборудованием и строительством объектов ПАО «Россети Московский регион». Основной темой совещания стали итоги 2020-2021 гг. и задачи на 2021 год. По итогам совещания участники высказали мнение, что им удалось обсудить текущие задачи и спланировать перспективные.



16 апреля состоялась встреча руководителей ПАО «Россети Московский регион» и завода ЗАО «ЗЭТО». В рамках встречи была проведена техническая презентация продукции и экскурсия по заводу.



Открывая эту встречу, генеральный директор предприятия - Д.В. Мунштуков отметил, что сотрудничество с компанией «Россети Московский регион» всегда было ответственно и почетно.

«Мы очень активно работаем с Вашими потребностями, - рассказал Денис Мунштуков. - Многие проекты, выполненные заводом для компании, можно отнести к эталонным в данной отрасли, они всегда инновационные, большие по объему работ и поставленным задачам. – Завод всегда прикладывает максимум усилий для того, чтобы оправдать многолетнее доверие, выпуская оборудование надежным в эксплуатации и соответствующим поставленным задачам».

Представителями ПАО «Россети Московский регион» в рамках встречи был задан ряд вопросов по техническим характеристикам оборудования, регламентам по гарантийному и постгрантийному обслуживанию.



В завершении генеральный директор ЗАО «ЗЭТО» Денис Мунштуков отметил, что подобные встречи помогают заводу проводить работы по усовершенствованию техники и разработке (освоению) новых видов продукции.