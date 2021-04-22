 
За рубежом

Доля ВИЭ в энергопотреблении стран-членов ЕС достигла 39% в 2020 году

Доля ВИЭ в энергопотреблении стран-членов ЕС достигла 39% в 2020 году

22 апреля 2021, 16:30
Рубрика: За рубежом
Метки: ЕВРОПА, ЕВРОСОЮЗ, ВИЭ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: АО "СО ЕЭС"

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 1 мин
247

Доля ВИЭ в энергобалансе стран-членов ЕС в 2020 г. выросла до 39%, впервые превысив долю ископаемого топлива (36%). При этом, выработка генерации на каменном угле и лигните сократилась на 22% (-87 ТВт*ч) из-за сильной конкуренции со стороны газовой генерации, предлагающей электроэнергию по более низкой цене, высокой платой на выбросы углерода и выводом из эксплуатации угольных электростанций. В 2020 г. в Европейском Союзе введено в эксплуатацию 29 ГВт мощности солнечной и ветровой генерации, что сопоставимо с уровнем 2019 г.

Переход на более экологичные виды топлива стал ключевым фактором в снижении на 14% объема выбросов СО2 в ЕС в 2020 г. В 2020 г. потребление электроэнергии в ЕС сократилось более чем на 4%. При этом, зафиксированный рост потребления домохозяйств не смог скомпенсировать падение потребления в других секторах экономики.

Информационно-аналитический ресурс Enerdata

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: АО "СО ЕЭС"

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики За рубежом
Норвежская компания Ocean Sun предоставит технологии для строительства плавучих фотоэлектрических ус... 22.04.2021
Норвежская компания Ocean Sun предоставит технологии для строительства плавучих фотоэлектрических ус...
Завершены работы по установке кабельной системы для крупнейшей в Дании шельфовой ВЭС Kriegers Flak 21.04.2021
Завершены работы по установке кабельной системы для крупнейшей в Дании шельфовой ВЭС Kriegers Flak
Siemens поставит систему управления для центра управления сетями Ellevio в Карлстаде (Швеция) 21.04.2021
Siemens поставит систему управления для центра управления сетями Ellevio в Карлстаде (Швеция)
E.DSO опубликован доклад, посвященный оценке эффективности развития интеллектуальных сетей 20.04.2021
E.DSO опубликован доклад, посвященный оценке эффективности развития интеллектуальных сетей
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
АЛЮР и космос. Прямой эфир RusCable Live
+