Доля ВИЭ в энергобалансе стран-членов ЕС в 2020 г. выросла до 39%, впервые превысив долю ископаемого топлива (36%). При этом, выработка генерации на каменном угле и лигните сократилась на 22% (-87 ТВт*ч) из-за сильной конкуренции со стороны газовой генерации, предлагающей электроэнергию по более низкой цене, высокой платой на выбросы углерода и выводом из эксплуатации угольных электростанций. В 2020 г. в Европейском Союзе введено в эксплуатацию 29 ГВт мощности солнечной и ветровой генерации, что сопоставимо с уровнем 2019 г.

Переход на более экологичные виды топлива стал ключевым фактором в снижении на 14% объема выбросов СО2 в ЕС в 2020 г. В 2020 г. потребление электроэнергии в ЕС сократилось более чем на 4%. При этом, зафиксированный рост потребления домохозяйств не смог скомпенсировать падение потребления в других секторах экономики.

Информационно-аналитический ресурс Enerdata