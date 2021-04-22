Ведущий энергетический вуз НИУ «МЭИ» и компания «Феникс Контакт РУС», мировой лидер на рынке инноваций в технологиях промышленных соединений, автоматизации, системах электронных интерфейсов и защите от перенапряжений, заключили соглашение о совместной реализации инновационных образовательных проектов в области цифровизации. Подписи под документом поставили ректор НИУ «МЭИ» Николай Рогалев и генеральный директор компании «Феникс Контакт РУС» Елена Семенова.

НИУ «МЭИ» выступит площадкой для реализации проектов Академии Phoenix Contact. Стороны договорились о сотрудничестве по созданию и реализации совместных образовательных программ, повышению конкурентоспособности и качества выпускаемой научно-технической продукции, подготовке выпускников и специалистов, обеспечивающих надежность и эффективность энергосистемы, жизнеобеспечение и безопасность населения и инфраструктуры России.

«В настоящее время информационно-коммуникационные технологии играют очень важную роль в создании распределенных интеллектуальных систем управления и защиты для энергосистем любого масштаба. Уверен, что сотрудничество с «Феникс Контакт» позволит усилить подготовку кадров в области создания цифровых систем для энергетики, а также разрабатывать и внедрять новые цифровые системы и решения для объектов электроэнергетики. Первый проект по внедрению интеллектуальной системы защиты и управления, разработанный Центром НТИ НИУ «МЭИ» с применением технологий компании, уже находится в стадии реализации», — отметил Николай Рогалев, ректор НИУ «МЭИ».

ООО Компания «Феникс Контакт РУС» — Российская компания, специализирующаяся на производстве электрических соединительных устройств и электронного интерфейсного оборудования для объектов электроэнергетики. Академия Phoenix Contact — это сеть центров обучения (ЦО), которые распределены по всей территории РФ. В каждом центре представлены программы обучения Phoenix Contact по различным направлениям. После завершения курса по любому направлению Вы получаете сертификат государственного образца о повышении квалификации

Национальный исследовательский университет «МЭИ» — ведущий вуз России в области энергетики, электротехники, радиотехники, электроники и информационных технологий. НИУ «МЭИ» располагает обширной материально-технической базой, включающей в себя 12 институтов, более 100 научно-исследовательских лабораторий, специализированный опытный завод, уникальную учебную ТЭЦ, крупнейшую научно-техническую библиотеку в стране. В университете (без учёта его 5 филиалов) по 25 направлениям подготовки проходят обучение почти 15000 студентов, около 600 аспирантов и докторантов. Высокое качество обучения и научной деятельности обеспечивают более 1000 преподавателей и учёных, в том числе 184 доктора и 597 кандидатов наук.

НИУ "МЭИ" в 2020 году прошел независимую экспертную оценку по Модели Совершенства EFQM (European Foundation for Quality Management) и подтвердил уровень «Признанное совершенство» (5 звезд).