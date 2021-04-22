 
Модернизация

На площадке "Россети Центр" состоялась дискуссия о построении эффективной модели функционирования района электрической сети

На площадке Россети Центр состоялась дискуссия о построении эффективной модели функционирования района электрической сети

22 апреля 2021, 16:00
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ ЦЕНТР, РОССЕТИ ЦЕНТР И ПРИВОЛЖЬЕ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Центр

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В обсуждении приняли участие генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский, руководитель рабочей группы «Энерджинет» Национальной технологической инициативы Олег Гринько, представители компаний «Т-система», «ТрансЭнергоСнаб» и «Россети Янтарь».

На мероприятии подробно рассмотрели принципы построения онтологической модели района электрической сети, как основного элемента создания максимально эффективной структуры РЭС.

«Создание эталонной модели района электрической сети, в первую очередь, способствует повышению надежности электроснабжения и оперативности реагирования на технологические нарушения. Одной из пилотных территорий, где мы планируем реализовать этот проект, станет Ясногорский РЭС филиала «Тулэнерго», - отметил глава «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.

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Источник: Россети Центр

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