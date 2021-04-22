Минэнерго России во взаимодействии с Правительством Республики Башкортостан и Главным управлением МЧС России по Республике с 20 по 22 апреля провели комплексное учение с предприятиями ТЭК региона.

В ходе учения отрабатывались вопросы ликвидации последствий технологических нарушений и аварий, которые в условно созданной обстановке существенно снизили производственные возможности организаций нефтегазового комплекса и электроэнергетики. Были изучены методы работы подразделений компаний, оказана практическая и методическая помощь в организации сбора оперативной информации, в оценке обстановки и подготовке решений руководства предприятий ТЭК.

Директор Департамента экономической безопасности в ТЭК Минэнерго России Антон Семейкин в рамках учения исследовал вопросы антитеррористической защищённости и кибербезопасности Уфимского НПЗ ПАО «АНК «Башнефть», Затонской ТЭЦ ООО «БГК» и производственного подразделения «Уфимские электрические сети» ООО «Башкирэнерго».

Комплексное учение показало высокую готовность организаций ТЭК к планированию и осуществлению необходимых мер в области защиты персонала и объектов производственного и социального назначения от чрезвычайных ситуаций, а также к проведению мероприятий по повышению устойчивости функционирования организаций и обеспечению жизнедеятельности работников в чрезвычайных ситуациях.