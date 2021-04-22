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РУСАЛ начал тестовые поставки алюминия с самым низким в мире углеродным следом

РУСАЛ начал тестовые поставки алюминия с самым низким в мире углеродным следом

22 апреля 2021, 17:24
Рубрика: Инновации
Метки: АЛЮМИНИЙ, РУСАЛ, ДЕКАРБОНИЗАЦИЯ, ЭКОЛОГИЯ
Отрасль: Металлургия 
Источник: rusal.ru

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РУСАЛ (торговый код на Гонконгской ‪фондовой бирже 486, на Московской бирже RUAL), один из крупнейших в мире производителей алюминия, начал поставки совершенно нового продукта – алюминия, произведенного по революционной технологии на электролизерах с инертным анодом. Использование инертного анода в процессе электролиза позволяет почти полностью исключить выбросы парниковых газов.

РУСАЛ предлагает перспективным партнерам и лидерам рынка испытать пилотную партию алюминия, произведенного компанией по технологии инертного анода. В сочетании с возобновляемой гидроэнергетикой технология инертного анода обеспечивает беспрецедентно низкий углеродный след при производстве металла – менее 0,01 тонны эквивалента CO2 на тонну металла (Scope 1, Scope 2 – прямые и косвенные энергетические выбросы). Это в десятки раза ниже, чем среднеотраслевые показатели производства алюминия.

«Мы видим большой интерес наших клиентов к технологии инертного анода. Мы уже передали новую продукцию компаниям, использующим в своем производстве алюминий и ориентированным на снижение углеродного следа по всей производственной цепочке. Конечная цель этих испытаний – расширить применение алюминия, произведенного по технологии инертного анода, продемонстрировать преимущества декарбонизации и стимулировать производителей к внедрению безуглеродных технологий», – сказал директор по сбыту и маркетингу РУСАЛа Роман Андрюшин.

РУСАЛ – мировой лидер в разработке технологии инертного анода. Сейчас на Красноярском алюминиевом заводе (КрАЗ) компании работает опытный участок электролизеров с инертными анодами нового поколения, позволяющими уменьшить углеродный след продукции до рекордного уровня – менее 0,01 т в эквиваленте CO2 на тонну алюминия (Scope 1, Scope 2 – прямые и косвенные энергетические выбросы). Столь низкого углеродного следа удалось достичь благодаря применению инертных анодов в процессе электролиза. Данная технология – уникальна, и не имеет аналогов по всему миру.

Главные результаты разработок и испытаний электролизера с инертным анодом – это достижение стабильного выпуска алюминия в промышленном масштабе. Производительность электролизеров составляет около 1 тонны алюминия в сутки на один электролизер при силе тока 140 тыс. ампер.

Использование инертного анода в процессе электролиза – революционное экологическое решение в металлургии. Оно предусматривает замену классических углеродных анодов на инертные, несгораемые материалы – керамику или сплавы, что и приводит к кардинальному снижению выбросов парниковых газов. Еще одним преимуществом данной технологии является выделение кислорода в процессе производства алюминия. Один электролизер, работающий по технологии инертного анода, может производить столько же кислорода, как 70 гектаров леса.

 

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Источник: rusal.ru

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