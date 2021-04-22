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"Россети Ленэнерго" - участник Российского международного энергетического форума

Россети Ленэнерго - участник Российского международного энергетического форума

22 апреля 2021, 17:48
Рубрика: Мероприятия
Метки: РМЭФ-2021, RIEF-2021, ЛЕНЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Ленэнерго

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Специалисты «Россети Ленэнерго» рассказали о перспективных направлениях работы компании и обсудили актуальные вопросы электроэнергетики в рамках деловой программы РМЭФ 2021. Среди них – вопросы микрогенерации, применения цифровых технологий в электросетевом комплексе и другие.

С марта 2021 года упрощен порядок технологического присоединения объектов микрогенерации, при этом электросетевая организация контролирует их оснащение устройствами релейной защиты и автоматики, исключающими короткое замыкание в сети и ограничение электроснабжение действующих потребителей компании.

«Энергопринимающие устройства объектов микрогенерации должны быть подключены к электрическим сетям. Для присоединения их к инфраструктуре «Россети Ленэнерго» заявителю достаточно пройти всего одну процедуру – подать заявку. Остальная работа, включающая установку приборов учета, выполняется сетевой организацией, а весь документооборот обеспечивается в онлайн-режиме», - подчеркнул начальник департамента методологии и отчётности по технологическому присоединению ПАО «Россети Ленэнерго» Илья Бирючков.

На круглом столе «Функционирование и развитие энергетики в эпоху цифровизации» специалисты обсудили инновации в отрасли, ключевые тенденции в области дистанционного мониторинга и управления энергообъектами, развитие интеллектуальной системы учета электроэнергии и другие темы.

«Побывать» на цифровой подстанции, узнать особенности ее оснащения и даже выполнить виртуальные переключения на ней можно на стенде Учебного комплекса «Россети Ленэнерго» с помощью очков дополненной реальности. Интерактивная зона стенда знакомит посетителей с работой энергообъекта, а также с образовательными программами компании.

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Источник: Россети Ленэнерго

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