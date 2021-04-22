Специалисты нефтеюганского филиала «Россети Тюмень» проведут тепловизионный осмотр оборудования 54 подстанций в центральной части Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Эти объекты обеспечивают электроэнергией более 300 тысяч жителей региона, а также порядка десяти системообразующих предприятий нефтегазового комплекса.

С марта по сентябрь энергетики проведут три этапа тепловизионной диагностики: накануне грозового периода, в разгар ремонтной кампании и в преддверии осенне-зимнего пика нагрузок. Специалисты проверят первичное электрооборудование подстанций, контактные соединения электрических аппаратов, токоведущих шин и оборудование собственных нужд подстанций. Инфракрасная диагностика центров питания проводится под рабочим током и напряжением.

«Тепловизионный метод обследования обеспечивает высокую достоверность результатов. Кроме того, это неразрушающий способ диагностики – значит, он не снижает ресурсы энергооборудования. Используя данный метод, мы работаем на опережение – выявляем дефекты на ранних стадиях и предотвращаем нарушения энергоснабжения потребителей», – подчеркнул и. о. заместителя генерального директора – главного инженера «Россети Тюмень» Виктор Демихов.

В арсенале нефтеюганского филиала компании находятся 10 промышленных тепловизоров. Самый современный из них позволяет получать термическое изображение высокого качества за счет детектора разрешением 640х480 точек и минимально различимой разностью температур 0.03°С. Для большей эффективности специалисты проводят обследования в облачную погоду и в темное время суток, чтобы исключить влияние на результаты измерения солнечной радиации, нагревающей диагностируемые объекты. В 2021 году Нефтеюганские электрические сети планируют пополнить парк тепловизионных приборов еще одним устройством с матрицей высокого разрешения.